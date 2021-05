Końska dawka nowego kadrowicza. Chce jeszcze więcej. "Jestem gotowy"

Gdy Michał Helik przechodził z Cracovii do grającego w Championship Barnsley, celem klubu było utrzymanie w lidze. Z miesiąca na miesiąc oczekiwania trzeba było podnosić i ostatecznie skończyło się na barażach o wejście do Premier League, a sam Helik został wybrany przez kibiców swojego klubu najlepszym zawodnikiem. Dobra postawa w lidze zaowocowała powołaniem do reprezentacji Polski na marcowe zgrupowanie. Mecze z Węgrami i Anglikami nie poszły jednak po jego myśli.

- Powołanie było dla mnie wielkim wyróżnieniem, a debiut wielką sprawą. Na pewno w pierwszych meczach pewne rzeczy mogłem zrobić lepiej, ale wyciągnąłem te legendarne wnioski i wierzę, że w kolejnych spotkaniach będę prezentował się lepiej i dam wszystkim więcej satysfakcji - powiedział Helik. - Rozmawiałem z trenerem i kolegami z drużyny o taktycznych aspektach mojego występu. Przeanalizowaliśmy to. Wiem, co mogę zrobić lepiej. Indywidualnie i zespołowo możemy grać lepiej. Pracujemy nad tym - dodał.

W tym sezonie Helik zagrał w klubie aż 52 mecze. Można obawiać się, czy ta końska dawka go nie zmęczyła. - Fizycznie czuje się bardzo dobrze, dbam o mój organizm pod każdym kątem, zwracam uwagę, by po każdym treningu zapewnić sobie odpowiednią regenerację. Na pewno przejście do tak wymagającej ligi było dużym przeskokiem, ale mój organizm dobrze zareagował na tę zmianę. Dużo czasu poświęcałem na regenerację i to przyniosło dobre efekty: nie miałem żadnych problemów zdrowotnych ani żadnych kontuzji. Jestem dalej gotowy do rywalizacji na boisku - deklarował Helik w piątek podczas konferencji prasowej.

- W Anglii rozwinąłem się w wielu aspektach. Tempo gry jest tam znacznie wyższe: szybkościowo i objętościowo. Jakość piłkarska też jest większa, więc nie ma tylko jednego elementu, który poprawiłem. W klubie wszyscy zagraliśmy bardzo dobry sezon, wielu kolegów rywalizowało ze mną o nagrodę dla najlepszego piłkarza. Wszystkim ludziom w klubie jestem wdzięczny za to, jak mnie przyjęli, jak o mnie zadbali. W klubie gramy trójką obrońców, a ja jestem tym centralnym. W reprezentacji dostałem szansę jako półprawy. Jeśli trener mnie tam widzi, to będę starał się pomóc drużynie grając tam - uśmiechał się były piłkarz Cracovii.

- W Opalenicy jesteśmy dość krótko, ale zdążyliśmy już przećwiczyć zachowania i w obronie, i ataku. Było przesuwanie, dużo porad, wskazówek mogących poprawić nasze boiskowe decyzje. To prawda, że trener Sousa oczekuje ode mnie podejmowania ryzyka w wyprowadzaniu piłki, rozmawialiśmy o tym, a później mieliśmy zajęcia, na których staraliśmy się poprawić ten element. Ale spokojnie, na tej pozycji nie można przesadzać z ryzykiem. Trzeba w pewnych momentach grać odważnie, ale ta pozycja wymaga przede wszystkim bezpieczeństwa - powiedział Helik.

Obrońca Barnsley nie chce przed Euro kreślić planu minimum. - Zakładanie takiego celu nie ma sensu. Musimy wyjść i wygrywać. Nigdy nie zakładam większych i mniejszych celów, tylko wychodzę na boisko, żeby wygrać.