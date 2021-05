Agent atakuje Sousę: Nie zna polskich piłkarzy. Nie ma Kamila, a jest Płacheta. Jestem zażenowany

Kamil Grosicki nie został powołany na Euro 2021, co jest jednym z największych zaskoczeń poniedziałkowych powołań Paulo Sousy. Rezerwowy West Bromwich Albion znalazł się jedynie na liście rezerwowej. - To zrozumiała decyzja. Ze względu na ostatnie półrocze Kamil nie może mieć do selekcjonera pretensji. Nie można nawet powiedzieć, że nie jedzie na turniej, bo grał słabo. On po prostu nie grał - zauważa Tomasz Frankowski, były piłkarz reprezentacji, a dziś europoseł. Ale nie wszyscy podzielają jego zdane.

- Kamil o wszystkim dowiedział się na treningu WBA. Był spokojny, ale na pewno zawiedziony. Ale ja i tak wierzę, i jestem tego pewny na 90 procent, że ostatecznie na Euro i tak pojedzie. Nie podoba mi się ta decyzja Sousy. Jestem zażenowany, Myślę, że Portugalczyk po prostu nie zna polskich piłkarzy. Kamil ciężko trenował z kadrą w marcu. Ciężko trenował też w ostatnich tygodniach w WBA. Przygotowywał się do turnieju tak jak kiedyś Jakub Błaszczykowski przed Euro 2016. Wtedy Kuba mało grał w klubie, a na mistrzostwach był dla mnie najlepszym graczem kadry - mówił w "Sekcji Piłkarskiej" Daniel Kaniewski, piłkarski agent a prywatnie przyjacielowi "Turbo Grosika".

Grosicki poza Euro. "Ostatnio był trochę przybity, mniej rozmowny, ale cały czas w treningu"

- Kamil jest zawodnikiem, który zawsze potrafi zrobić na boisku różnicę. W meczu z Andorą z gola cieszył się Karol Świderski, ale wystarczyło, że dostawił nogę po dograniu na nos od Grosickiego. Kamil na boisku zrozumie się z każdym, a szczególnie z Robertem Lewandowskim, ile dała tej reprezentacji nam współpraca? - dodał Kaniewski.

- Trener nie miał klucza przy tych powołaniach. Jest powołany Przemysław Płacheta, który nie gra w Norwich z Championship. A Kamil nie gra w klubie Premier League. Widać różnicę. Powiem szczerze: obawiam się o reprezentacje Polski na Euro 2021 - zakończył Kaniewski.

Największy przegrany powołań Paulo Sousy. Nigdy nie dostał prawdziwej szansy

W tym sezonie Premier League Grosickiego na murawie zobaczyliśmy ledwie trzykrotnie, ostatni raz 19 stycznia. Zgromadził w sumie 149 minut. Częściej, bo cztery razy, Kamil występował w rezerwach West Bromwich Albion, ale trudno mówić, by 360 minut rozegranych w ich barwach stanowiło odpowiednie przygotowanie do mistrzostw Europy. Skrzydłowy w ostatnich tygodniach pracował indywidualnie ze sztabem Paulo Sousy, jednak nie zdołał przekonać go do siebie. Wydaje się, że 32-latek, wybierając wysoką tygodniówkę od West Bromu kosztem zimowego transferu, wykluczył się z walki o udział w mistrzostwach Europy.

Kadra reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy: