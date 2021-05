Największa sensacja wśród powołanych na Euro. Sousa pewny: Podjąłem dobrą decyzję

Paulo Sousa odkrył karty i zaprezentował listę 26 piłkarzy, który pojadą na Euro 2020. Nie zabrakło niespodzianek. W kadrze zabrakło m.in. Kamila Grosickiego (znalazł się na liście rezerwowej), nie ma też żadnego piłkarza mistrza Polski, czyli Legii Warszawa.

Największą niespodzianką wydaje się być obecność w kadrze Kacpra Kozłowskiego. 17-letni piłkarz Pogoni Szczecin rozegrał w kadrze narodowej zaledwie 17 minut w meczu z Armenią w eliminacjach do mistrzostw świata w Katarze. Teraz znalazł się w gronie powołanych na najważniejszy turniej w tym roku. Jak obecność młodzieżowca Pogoni skomentował Paulo Sousa?

- Myślę, że nie jest istotna kwestia wieku, tylko czy jakość gry jest wysoka, czy nie. Tutaj jakość gry jest wysoka i jest potencjał. Można go realizować na wiele sposobów i mam nadzieję, że w tym przypadku jego mentalność wesprze go w tym, aby pójść właściwą ścieżką i rozwijać się dalej, aby móc z tego potencjału naprawdę skorzystać. Jak najbardziej ma szansę, żeby zagrać, żeby być zaangażowanym. Wszystko to, co pokazał nam podczas sesji treningowych spowodowało, że jestem przekonany, że podjąłem dobrą decyzję. Obserwujemy ten proces już od marca. Poza tym jest to zawodnik, który jest silny fizycznie, technicznie gra bardzo dobrze. Czasem z uwagi na jego wiek, nie do końca jest świadomy pewnych sytuacji i jak należałoby je rozegrać, ale biorąc pod uwagę długość turnieju będzie miał szansę wesprzeć zespół. Jest to piłkarz, który ma przyszłość przed sobą – powiedział selekcjoner reprezentacji Polski.

Konferencja prasowa, na której Sousa ogłosił listę powołanych, odbyła się w Opalenicy, gdzie 24 maja powołani piłkarze rozpoczną obóz przygotowawczy przed mistrzostwami. Piłkarze będą trenować na boiskach w okolicach Hotelu Remes. Bazą reprezentacji podczas turnieju będzie Sopot. Zgrupowanie w Opalenicy potrwa do 9 czerwca. 11 czerwca rozpoczną się mistrzostwa Europy. Polacy zmierzą się w fazie grupowej ze Słowacją (14 czerwca), Hiszpanią (19 czerwca) i Szwecją (23 czerwca).