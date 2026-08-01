Powrót na stronę główną

Zapomniany polski talent znów strzelił. Sensacyjny wynik

Szymon Włodarczyk rozpoczął sezon austriackiej Bundesligi w słodko-gorzki sposób. Z jednej strony zdobył gola dla Sturmu Graz, z drugiej - jego zespół tylko zremisował ze słabiutkim Tirolem 1:1.
Szymon Włodarczyk
fot. screen https://www.youtube.com/watch?v=Iy2wTBZSQeo

W lipcu 2023 roku Szymon Włodarczyk zamienił Górnika Zabrze na Sturm Graz. Austriacy zapłacili za niego ponad dwa miliony euro. W pierwszym sezonie rozegrał 24 ligowe mecze i strzelił pięć goli. Później nie było już tak kolorowo. Polak dwukrotnie był wypożyczany - do Salernitany i do Excelsioru Rotterdam. Wygląda na to, że w tym sezonie w końcu otrzymał zaufanie. I póki co się za nie odpłaca.

Zobacz wideo Kosecki o grze w Lechii: K***a, co ja tutaj robię?!

Polak znów strzelił. Czy to będzie jego sezon?

Włodarczyk wyszedł w pierwszym składzie w obu spotkaniach II rundy eliminacji Ligi Mistrzów, a jego Sturm Graz rozbił w dwumeczu Hearts of Midlothian aż 6:2. Polak rozegrał odpowiednio 70 i 72 minuty. Jeszcze w lipcu zagrał 17 minut w meczu Pucharu Austrii z Seekirchen i zdobył jednego z trzech goli swojego zespołu, który wygrał 3:0.

W sobotę 1 sierpnia Sturm rozpoczął rywalizację w austriackiej Bundeslidze. Włodarczyk rozpoczął mecz w podstawowym składzie i po upływie 35 minut trafił do siatki, otwierając wynik spotkania. Kiedy w 72. minucie opuścił murawę i zmieniał go Axel Kayombo, nie mógł być jednak w pełni zadowolony.

Faworyzowany Sturm stracił prowadzenie, a gol Michaela Olakigbe zapewnił Tirolowi wyrównanie, którego gospodarze nie oddali do końca meczu. Sensacja stała się faktem. Mecz WSG Tirol - Sturm Graz zakończył się remisem 1:1. 

Czas pokaże, czy Włodarczyk utrzyma miejsce w podstawowym składzie. Już 5 sierpnia Polak stanie przed szansą na pomszczenie... Górnika Zabrze. W pierwszym meczu III rundy eliminacji do Ligi Mistrzów zagra bowiem z Fenerbahce. Trzy dni później w kolejnym spotkaniu ligowym zmierzy się z Hartbergiem.

Włodarczyk to 16-krotny reprezentant Polski do lat 21. W tej kadrze strzelił siedem goli. Kto wie? Być może kiedyś doczeka się debiutu w seniorskiej reprezentacji.

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/11 Z Warszawą kojarzy się Legia, ale nie możemy zapomnieć także o:

Quiz footbolowy. Dobrze znasz kluby piłkarskie? 9/11 to minimum dla kibica!
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji