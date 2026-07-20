Trener się wygadał. Oto główny cel Lewandowskiego w Chicago Fire

Robert Lewandowski przygotowuje się do startu sezonu w nowym klubie - Chicago Fire. Mógł już zadebiutować w zeszły czwartek, bo na wtedy był zaplanowany mecz z Vancouver Whitecaps, ale został on przełożony ze względu na zły stan powietrza spowodowany pożarami w Kanadzie.

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Trener Chicago Fire skomentował formę Lewandowskiego. "Widać, że miał wakacje"

Nie wiadomo, czy Robert Lewandowski zadebiutowałby w tym meczu, ale na pewno taka szansa by istniała. Teraz trener Chicago Fire - Gregg Berhalter udzielił wywiadu "Przeglądowi Sportowemu", gdzie zdradził, w jakiej formie jest Polak. - Widać, że Robert miał wakacje. Ale jednocześnie jest u niego jakość i mądrość piłkarska. On wie, kiedy przycisnąć i kiedy odpuścić - stwierdził.

Co to konkretnie oznacza? Piłkarze Chicago Fire trenują od stycznia, a Polak po zakończeniu sezonu miał wolne, choć trenował indywidualnie. - To nie jest tak, że on odstaje. (...) Robert dziś wygląda dużo lepiej niż wyglądali nasi zawodnicy na początku sezonu. Pozostaje więc kwestia przygotowania go do gry w jak najszybszy, ale i najbezpieczniejszy sposób - zapewnił.

Robert Lewandowski jest znany z tego, że jest niesamowicie skuteczny. Najlepszym strzelcem w historii klubu jest Ante Razov, który ma 76 trafień, a w jednej kampanii Nemanja Nikolić strzelił 24 gole. Czy Lewandowski jest w stanie pobić te rekordy?

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- Dla kogoś, kto zdobył 41 bramek w jednym sezonie w Bundeslidze, nie ma limitów. To maszyna do strzelania bramek. Moją uwagę absorbuje to, jak sprawić, żeby jak najczęściej mógł on dochodzić do dogodnych sytuacji strzeleckich. Jeśli dostarczymy mu dobrą piłkę w pole karne, to on wykorzysta każdą okazję. Jeśli zadbamy o to, on zadba o bramki. To jest nasz cel nadrzędny - zapewnił.

Tak Chicago Fire przekonało Lewandowskiego

Trener Chicago Fire zdradził, że w rozmowach z Robertem Lewandowskim wyznał mu, że Chicago Fire chce pokonać Miami i Messiego. - Powiedziałem mu, że chcemy pokonać Miami i Messiego. Leo ściąga do Miami swoich kolegów i świetnie się tam z nimi bawi. To są bardzo dobrzy zawodnicy, dzięki czemu rok temu wygrali ligę. Jeśli chcemy ich zdetronizować, to także musimy pozyskać jakościowych graczy - kontynuował.

Na koniec został zapytany, czy do Lewandowskiego mogą dołączyć inni Polacy. - Nie wiem. Przecież nie zakwalifikowaliście się nawet na MŚ - zakończył, śmiejąc się przy tym.

Mecz Inter Miami - Chicago Fire zaplanowano na czwartek, 23 lipca. Mecz rozpocznie się o godz. 1:30 czasu polskiego.