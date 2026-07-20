Messi podjął decyzję ws. meczu z Lewandowskim! Nie wraca do Argentyny

Tak słabego finału mistrzostw świata nie oglądaliśmy od dawien dawna. Hiszpania kompletnie zdominowała Argentynę, która pierwszy strzał oddała... w 117. minucie. Łącznie "Albicelestes" dwukrotnie kopnęli piłkę w kierunku bramki Unaia Simona, ale ani jedno z tych uderzeń nie było celne. Tymczasem "La Furia Roja" sytuacji wykreowała sobie 20, a na gola zamieniła tylko jedną z nich. W 106. minucie gry do siatki trafił Ferran Torres i został bohaterem narodowym.

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Argentyńczycy nie wrócą do domu. Wśród nich Messi

Argentyńczycy mogą czuć się rozczarowani swoją postawą. Walczyli przecież o to, by przejść do historii i jako jedna z nielicznych drużyn poszczycić się obroną mistrzowskiego tytułu. Tym razem jednak nie wystarczył nawet objawiający się przez cały turniej geniusz Lionela Messiego - strzelca ośmiu bramek na tym mundialu.

39-letni gwiazdor ani ponownie nie został mistrzem świata, ani nie sięgnął po koronę króla strzelców czy statuetkę dla najlepszego piłkarza. Te sprzed nosa sprzątnęli mu Kylian Mbappe i Rodri. Tym samym żywa legenda sportu wyjedzie z mundialu niemalże z pustymi rękoma - oprócz srebrnego medalu przypadła mu również Srebrna Piłka dla drugiego najlepszego zawodnika turnieju.

Wiadomo już, że Messi nie wróci z drużyną do Argentyny. Pierwsze wieści w tej sprawie przekazał portal Doble Amarilla, według którego zarówno 39-latek, jak i jego klubowy kolega, Rodrigo De Paul, udadzą się bezpośrednio do Miami. Informacje te potwierdził Argentyński Związek Piłki Nożnej (AFA)

"Niektórzy piłkarze z kadry udadzą się bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych do różnych miejsc docelowych, aby dołączyć do swoich klubów lub rozpocząć okres odpoczynku. Część delegacji, składająca się z zawodników, sztabu trenerskiego i członków personelu, powróci do Argentyny jutro, z planowanym przylotem około godziny 17" - czytamy.

Co ciekawe, do Argentyny nie powrócą także inni piłkarze - nie tylko ci, którzy mieszkają i grają na co dzień w USA. Do samolotu nie wsiądą: Enzo Fernándz, Lautaro Martínez, Julián Alvarez, Geronimo Rulli, Nicolas Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina i Juan Musso.

Decyzja Messiego i De Paula prawdopodobnie spowodowana jest trwającym już po przerwie sezonem ligowym w MLS. Już 23 lipca Inter Miami zmierzy się z Chicago Fire, którego piłkarzem jest Robert Lewandowski. Mecz na Florydzie może być debiutanckim spotkaniem "Lewego" w nowych barwach.

Starcie Interu Miami z Chicago Fire rozpocznie się w nocy z 22 na 23 lipca o godz. 1:30 czasu polskiego. Relację tekstową na żywo śledzić będzie można na portalu Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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