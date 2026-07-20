Kroos wymownie skomentował finał mundialu. W Argentynie się to nie spodoba

Gol Ferrana Torresa w 106. minucie spotkania Hiszpania - Argentyna dał jego drużynie upragnione mistrzostwo świata - pierwsze od 2010 roku. Podopieczni Luisa de la Fuente dominowali od początku tego spotkania, ale nie byli w stanie strzelić gola. Selekcjoner Argentyńczyków tłumaczył, że jego drużyna powinna była ten mecz zamknąć wcześniej, ale interwencje Emiliano Martineza utrzymywały Argentyńczyków przy "życiu". Wszystko posypało się pod koniec meczu, kiedy Enzo Fernandez został wyrzucony z boiska, kiedy obejrzał drugą żółtą kartkę po faulu na Pau Cubarsim.

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Zobacz wideo Kibice Hiszpanii i Argentyny po finale mundialu

Toni Kroos wymownie komentuje to, co stało się w finale mundialu

Argentyńczycy cały mecz byli bardzo agresywni, momentami aż do przesady. W ich grze było pełno brudnych zagrań, co nie podobało się wielu osobom. "Antyfutbol, defensywa totalna, brak jakiejkolwiek chęci do ataku, ostra gra, faule i prowokacja - to jedno. Ale w tym wszystkim Argentyńczycy chwilami zachowywali się bardzo nieodpowiedzialnie (...) Argentyna - paskudna, brzydka, chamska, zduszona na własnej połowie, wciśnięta we własne pole karne, zmęczona, grająca w dziesiątkę, bez podstawowych stoperów, bo Lisandro Martinez i Cristian Romero kontuzjowani zeszli z boiska - wciąż miała bezbramkowy remis. I dotrwała z nim aż do drugiej połowy dogrywki. Wtedy wreszcie Hiszpania doczekała się tej jednej akcji, której szukała od początku meczu" - opisywał na łamach Sport.pl Dawid Szymczak.

Mało tego, po zakończeniu meczu doszło nawet do bójki wywołanej przez ataki Moliny i Paredesa na Rodriego, Erica Garcię i Gaviego. W sumie Argentyna w tym meczu miała zaledwie 34,9 proc. posiadania piłki i popełniła przy tym 25 fauli. Warto podkreślić, że niektórych nieczystych zagrań sędzia Slavko Vincić nie odgwizdywał.

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Po tym meczu głos zabrał Toni Kroos, który bardzo krótko skomentował ten finał. "Piłka nożna wygrała" - napisał Niemiec, który w 2014 roku sięgnął po mistrzostwo świata, pokonując Argentynę.

Jak zauważa serwis goal.pl Argentyna zapisała się w historii jako pierwsza drużyna, która nie oddała ani jednego strzału w ciągu 90 minut finału mistrzostw świata.