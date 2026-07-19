Robert Lewandowski najpewniej byłby już po debiucie w Chicago Fire, gdyby nie kanadyjskie pożary lasów. Do miasta przywiało toksyczny dym, który uniemożliwił bezpieczne rozegranie meczu z Vancouver Whitecaps. Spotkanie zostało przełożone, a kolejną okazję do rozegrania pierwszego meczu kapitan reprezentacji Polski będzie miał dopiero 23 lipca, w wyjazdowym spotkaniu z Interem Miami.

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Gwiazda Chicago Fire odchodzi. Nie zagra z Lewandowskim

Jednym z nowych kolegów Lewandowskiego miał być Hugo Cuypers - dotychczasowy napastnik Chicago Fire, który z 13 bramkami jest najlepszym strzelcem MLS. Belg zachwalał kapitana reprezentacji Polski i zadeklarował nawet, że odda mu numer "9" na koszulce. - Robert to jeden z najlepszych napastników, którzy nosili numer "9" w historii i nie wyglądałoby właściwie, gdyby grał z innym numerem. Oddanie mu tej koszulki było dla mnie łatwą decyzją. Naprawdę wierzę, że wspólnie osiągniemy wiele i będziemy odnosić sukcesy - powiedział.

Wygląda jednak na to, że wspólnych osiągnięć i sukcesów nie będzie. "The Athletic" poinformował, że Cuypers niedługo przestanie być piłkarzem Chicago Fire.

"CF Monterrey finalizuje transfer lidera klasyfikacji Złotego Buta MLS Hugo Cuypersa z Chicago Fire, dowiedziało się 'The Athletic' od źródeł zorientowanych w sytuacji" - czytamy.

"Kluby zgodziły się na kwotę transferu w wysokości 7,5 mln dolarów oraz 500 tysięcy dolarów w dodatkowych klauzulach, dodały źródła. Cuypers porozumiał się też z Monterrey w sprawie warunków kontraktu" - dodano.

"The Athletic" przypomina, że Chicago Fire sugerowało, że Cuypers i Lewandowski będą dzielić boisko. "Ostatecznie jednak Cuypers opuści klub i nie zagra nawet jednego meczu z Lewandowskim" - podkreślono.

Zaznaczono, że to najpewniej nie koniec aktywności transferowej Chicago Fire. Klub ma się starać o pozyskanie Leona Goretzki.