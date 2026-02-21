Samobój roku! Tylko zobacz, co zrobił bramkarz. Setki tysięcy wyświetleń

Wellington Phoenix istnieje od 2007 roku i nigdy nie osiągnął spektakularnego sukcesu. Występuje w australijskiej lidze A-League. W trwającym sezonie zajmuje 10. miejsce w tabeli, ale wydarzenie z jego ostatniego meczu poniesie się po świecie. Rzecz działa się w 24. minucie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki tłumaczy się ze swoich słów: Posypuję głowę popiołem, jest mi głupio

Samobój roku? Absurdalna sytuacja w lidze australijskiej

Wellington podejmował u siebie walczący o mistrzostwo zespół Auckland FC. Obrońca gości Jake Girdwood-Reich, będąc przed własnym polem karnym, z całej siły wykopał piłkę na połowę rywali. Poza swoje pole karne wyszedł Oluwayemi i zrobił coś, co naprawdę trudno wytłumaczyć.

Nie był przez nikogo naciskany, atakowany i miał mnóstwo czasu, a pomimo to próbował odbić piłkę w głową. Źle obliczył jej lot, nieczysto w nią trafił i futbolówka nie tylko go minęła, ale po chwili znalazła się w bramce. Ostatecznie ten gol i tak nie zmienił oblicza meczu. Goście zdobyli jeszcze cztery gole i pewnie wygrali mecz 5:0.

"Jestem zdezorientowany. Bramkarz mógł zrobić kilka kroków w tył i złapać piłkę. Z jakiegoś powodu chciał się popisać" - napisał jeden z kibiców, a inny wtórował mu, pisząc: "Bez wątpienia najgorsza liga na świecie w piłce nożnej, co tydzień jakieś takie bzdury".

Fragment meczu z wyciętym golem Oluwayemiego na portalu X w sześć godzin zgromadził ponad 600 tysięcy wyświetleń, dwa tysiące polubień i pięćset udostępniań. Śmiało można przypuszczać, że ta liczba będzie tylko rosła, a bramkarz zyskał nominację do miana najbardziej kuriozalnego gola samobójczego w 2026 roku, choć przecież rywalizacja trwa zaledwie kilka tygodni.