41-latka w końcu ma upragnione złoto. "Moje nazwisko zmieszano z błotem"

Elana Meyers Taylor zdobyła wcześniej pięć medali olimpijskich, ale dopiero teraz - jako 41-latka - wywalczyła wymarzone złoto. Najbardziej utytułowana bobsleistka w historii, która wygrywała już z mężczyznami, zasługuje też na miano matki na medal. Ale liczne sukcesy nie uchroniły jej przed bulwersującymi atakami, których ofiarą padła z powodu koloru skóry.

Tuż po tym, gdy dowiedziała się, że po 12 latach stawania na olimpijskim podium wreszcie będzie na jego najwyższym stopniu, Elana Meyers Taylor padła na kolana i rozpłakała się. Zaraz potem przytuliła jednego z dwóch niesłyszących synków, a następnie przekazała mu w języku migowym, że wygrała. Podczas igrzysk nieraz słyszymy i czytamy, że czyjaś historia nadaje się na film. Historia królowej Formuły 1 na lodzie - jak nazywane są bobsleje - naprawdę na to zasługuje. A ta historia jeszcze się nie skończyła.

Niedoszła sotfballistka światową gwiazdą bobslejów. Radość po 0,04 s i smutek po 0,07 s

Dzięki wywalczeniu upragnionego złota w rywalizacji monobobów w Cortinie d’Ampezzo, Meyers Taylor została jedną z dwóch najbardziej utytułowanych olimpijek USA w sportach zimowych. Wyrównała bowiem osiągnięcie panczenistki Bonnie Blair. Wyprzedza ją już tylko jedna osoba - inny przedstawiciel łyżwiarstwa szybkiego, Apolo Anton Ohno, który ma w dorobku osiem krążków.

Urodzona w Kalifornii 41-latka to także najstarsza Amerykanka, która zdobyła złoto na zimowych igrzyskach, najstarsza zimowa mistrzyni olimpijska w rywalizacji indywidualnej oraz najstarsza osoba na bobslejowym podium igrzysk od 1956 r. I nie przeszkodził jej w tym fakt, że treningi rozpoczęła dopiero w 2007 roku. Wcześniej marzyła o występach w mistrzowskich imprezach w softballu. Gdy nie dostała się do olimpijskiej kadry w tym sporcie, rodzice – po obejrzeniu zawodów w telewizji - zasugerowali jej bobsleje. Pierwszy medal mistrzostw świata (srebro w dwójkach) zdobyła już po dwóch latach treningów, a w 2010 roku na jej szyi zawisł pierwszy medal z igrzysk (brąz w dwójkach). Obecnie ma na koncie osiem krążków MŚ.

Rywalizacja monobobów pojawiła się w programie igrzysk po raz drugi. Cztery lata temu, w Pekinie, Meyers Taylor była druga. Już wcześniej dobrze znała smak olimpijskiego krążka, który nie był złoty. Trudno się dziwić więc jej emocjonalnej reakcji po tym, gdy wreszcie po latach dopięła swego. Tym bardziej, że prowadzącą po trzech z czterech ślizgów Niemkę Laurę Nolte wyprzedziła ostatecznie o zaledwie 0,04 sekundy. W 2018 roku do złota w dwójkach zabrakło jej 0,07 s.

- To tak wiele znaczy dla osób ze sztabu, które mnie wspierają, dla moich przyjaciół i rodziny oraz dla wszystkich, którzy ciężko pracowali, bym w ogóle stanęła tu na linii startu, już nie wspominając o złotym medalu – zaznaczyła teraz szczęśliwa weteranka.

Wyzwania rodzinne utytułowanej Amerykanki. Pchanie samochodu w ramach treningu

Po tym wielkim sukcesie Meyers Taylor podkreślała, jak ważna jest dla niej wiara i przypomniała, co powtarzała jeszcze przed igrzyskami – że teraz jej motywacją wcale nie było złoto, a jej starszy syn. W 2014 roku wyszła za bobsleistę Nica Taylora. Pierwszego synka urodziła sześć lat później, a drugiego w 2022 r. Obaj chłopcy są głusi, a starszy ma też zespół Downa. Cała rodzina podróżuje razem podczas sezonu zimowego.

- Mierzymy się nie tylko z tradycyjnymi obowiązkami rodzicielskimi, ale także z terapiami. Uczymy się języka migowego, ale dla mnie najważniejsze jest, że to wspólny wysiłek całej rodziny i świetnie się przy tym bawimy – opowiadała niedawno utytułowana bobsleistka.

Ze względu na pracę męża, który jest trenerem, kilka lat temu przenieśli się całą rodziną do Teksasu. W materiale stacji CBC nagranym przed igrzyskami opowiadała, w jaki sposób dba latem o ważne dla bobsleisty aspekty, kiedy nie ma możliwości korzystania z toru bobslejowego. Przydane są wtedy: jazda gokartami, gry wideo (ćwiczenie refleksu) oraz…pchanie samochodu po ulicy. Doświadczona zawodniczka tłumaczyła wówczas, jak ważny jest pierwszy etap występu, gdy trzeba pchać ważący ok. 170 kg bob.

Jak się łatwo domyślić, Meyers Taylor i inne czołowe bobsleistki ustępują znacząco topowym bobsleistom pod względem wagi. Ale Amerykanka pokazała, że w męskiej rywalizacji radzi sobie bardzo dobrze. W 2014 roku została pierwszą kobietą, która była na podium w międzynarodowych zawodach "czwórek" z udziałem męskich załóg, a pięć lat później jako pierwsza kobieta (ponownie z mężem w roli hamulcowego) wygrała takie zawody w "dwójkach".

Skandaliczne słowa pod adresem Meyers Taylor. Mózg mistrzyni olimpijskiej posłuży nauce

I choć wielokrotnie potwierdziła sportowy kunszt, nie uchroniło jej to przed przejawami rasizmu. W 2020 r. na stronie poświęconej amerykańskiej kadrze olimpijskiej ukazał się artykuł Meyers Taylor, w którym podała przykłady sytuacji, gdy atakowano ją ze względu na kolor skóry. Część z nich dotyczyła wydarzeń z życia codziennego, ale nie brakowało też tych związanych z bobslejami. Opisywała, że nagrano kilka rasistowskich wypowiedzi trenera olimpijczyków z innego kraju, a jej nazwisko było przy tym "mieszane z błotem".

- Podstawowym założeniem tej wypowiedzi było, że nie ma dobrych ciemnoskórych pilotów i ciemnoskórzy zawodnicy powinni pozostawać z tyłu, bo nie mają wystarczających zdolności umysłowych, by prowadzić. Co więcej, trener ten czuł potrzebę, by kilkakrotnie wymienić moje nazwisko. Po tym, jak zdobyłam medal olimpijski i dwa mistrzostwa świata jako pilotka, a nawet wywalczyłam miejsce w męskiej reprezentacji USA jako pilotka "czwórki" – relacjonowała wówczas Amerykanka, która na pierwszych igrzyskach była hamulcową, a na każdych kolejnych pilotką.

Równie skandaliczne były słowa jednego z czołowych producentów bobów. Ten – jak opisywała Meyers Taylor – miał odmówić sprzedaży pojazdu ciemnoskórym pilotom.

"Gdybym chciał zobaczyć małpę kierującą sankami, to poszedłbym do zoo" – miał stwierdzić ów człowiek, cytowany przez sportsmenkę.

Ta dodała wtedy, że wolałaby poświęcić zdobycie złotego medalu, niż prowadzić boba od tego człowieka. Ale też ze smutkiem dodała, że w garażu, z którego korzysta kadra USA, był wówczas pojazd jego firmy.

- Nieustannie mi to przypomina, jaką pozycję w sporcie zajmują osoby, które wyglądają tak, jak ja. Niezależnie od dorobku medalowego, kolor mojej skóry najwyraźniej decydował o tym, czy jestem, czy też nie jestem utalentowaną pilotką bobslejową – podkreśliła wymownie we wspomnianym tekście utytułowana sportsmenka.

Meyers Taylor na przestrzeni lat nie omijały także kłopoty zdrowotne. Miała dłuższą przerwę z powodu zerwanego ścięgna Achillesa, a w 2018 roku ogłosiła, że po śmierci przekaże swój mózg dla celów badawczych. Kilka lat wcześniej bowiem mierzyła się z poważnymi problemami po dwóch wstrząśnieniach.

Przed tegorocznymi igrzyskami nauczyła synków, jak w języku migowym pokazać "złoty medal". Teoretycznie to określenie może się ponownie u niej przydać, ale raczej tylko teoretycznie. W sobotni wieczór w Cortinie nastąpią rozstrzygnięcia w kobiecych dwójkach, ale Meyers Taylor nie ma zbyt wielkich szans nie tylko na ponowny triumf, ale i na siódmy w karierze olimpijski krążek. Po dwóch ślizgach ona i Jadin O'Brien zajmują dopiero 12. miejsce. Ale 41-latka dokonała już podczas tych igrzysk tego, na co czekała przez całą karierę.