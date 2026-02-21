Złota medalistka wjechała na metę i pokazała stanik. Zapadła decyzja

Jutta Leerdam jest jedną z największych gwiazd Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 rozgrywanych w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. Holenderka zdobyła dwa medale - złoty na 1000 i srebrny na 500 metrów w łyżwiarstwie szybkim.

Jest decyzja ws. kary dla Leerdam

Jutta Leerdam po zdobyciu złota olimpijskiego tuż po przekroczeniu linii mety, rozpięła na chwilę zamek w stroju startowym. Odsłoniła biustonosz sportowy firmy Nike, jej sponsora. Prezentowanie tego typu rzeczy jest zabronione na igrzyskach olimpijskich. Sportowcy na igrzyskach olimpijskich nie mogą bowiem promować marek, z którymi współpracują. Dozwolone jest tylko prezentowanie logo oficjalnych partnerów federacji. Leerdam oskarżono o promowanie marki i naruszenie zasad marketingowych podczas igrzysk.

- Podejrzewam, że otrzyma od Nike około 850 tysięcy euro - powiedziała holenderskiej gazecie "AD" Frederique de Laat, założycielka Branthlete, firmy specjalizującej się w marketingu i wspieraniu lekkoatletek.

W mediach wybuchła burza, że Jutta Leerdam powinna zostać ukarana. Teraz wiadomo już, że tak się nie stanie. Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie ukarze Holenderki.

- Nie jestem ekspertką w łyżwiarstwie szybkim. Rozumiem jednak, że otwieranie kombinezonu po wyścigu jest normalne dla łyżwiarzy szybkich, ponieważ jest on bardzo ciasny. To powszechna praktyka, a nie pułapka marketingowa - powiedziała Anne-Sophie Voumard, dyrektor ds. marketingu MKOl.

Jutta Leerdam oprócz dwóch medali igrzysk we Włoszech ma też srebro z Pekinu na 1000 metrów.