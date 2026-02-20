Oto najbardziej znienawidzona zawodniczka w USA. Wystarczył jeden wpis

Po raz ósmy o olimpijskim złocie w turnieju hokeistek zdecydowało starcie USA z Kanadą. Po dramatycznym meczu z dogrywką 2:1 zwyciężyły Amerykanki i po raz trzeci zdobyły olimpijskie złoto. A jedną z tych, które cieszyły się z wielkiego triumfu była Britta Curl - "najbardziej znienawidzona hokeistka" ligi PWHL.

W olimpijskim finale długo prowadziły Kanadyjki. Dopiero na dwie minuty i cztery sekundy przed końcową syreną, gdy Amerykanki wycofały z lodu bramkarkę, wyrównała Hilary Knight. W dogrywce złotego gola zdobyła Megan Keller i wywołała szaloną radość amerykańskich hokeistek.

Są tacy, których w USA złoto hokeistek nie cieszy

Jednak nie wszystkim w USA zwycięstwo przypadło do gustu. Wystarczy w wyszukiwarkę na portalu X wpisać nazwisko Britta Curl, by odnaleźć wiele wpisów, które wyrażają swoją dezaprobatę wobec triumfu tej zawodniczki na igrzyskach olimpijskich. To część dłuższej historii.

Gdy w ubiegłorocznych finałach Professional Women's Hockey League drużyna Minnesoty Frost grała o mistrzostwo z Ottawą Charge za każdym razem, gdy Britta Curl-Salemme (w lidze używa podwójnego nazwiska, na igrzyskach tylko Curl) dochodziła do krążka, w hali rozlegały się przeraźliwe gwizdy. Mimo to zawodniczka, która dopiero pierwszy sezon grała w lidze, została gwiazdą wieczoru. Najpierw doprowadziła do wyrównania, a potem zdobyła zwycięską bramkę w dogrywce. Wywiadu z bohaterką dnia telewidzowie nie byli w stanie usłyszeć. Buczenie i gwizdy były tak głośne, że słowa zawodniczki ginęły w tym zgiełku. To był mecz numer dwa finałów. Ostatecznie w serii do trzech zwycięstw zawodniczki Frost wygrały 3-1.

To właśnie po tamtym sezonie The Athletic, sportowy serwis należący do dziennika "New York Times", nazwał Brittę Curl-Salemme "najbardziej znienawidzoną" zawodniczką PWHL. Pisząca o hokeju dziennikarka Hailey Salvian zauważyła, że tego typu zachowanie, jak to w Ottawie, towarzyszyło występom zawodniczki Frost przez cały sezon, a również w tym obecnym, który został przerwany na czas igrzysk w Mediolanie, sytuacja się powtarza.

Curl-Salemme strzela gole i fauluje rywalki

Curl-Salemme specjalnie to jednak nie przeszkadza. W tzw. klasyfikacji kanadyjskiej jest współliderką z Kendall Coyne Schofield. Obie mają po 16 punktów. – Wolę grać przed pełną publicznością, która na mnie gwiżdże niż przed pustymi trybunami – powiedziała w poprzednim sezonie. Sympatii nie zaskarbia sobie też twardą grą. W ubiegłym sezonie trzy razy była zawieszana na jeden mecz za ataki na rywalki.

W Mediolanie Curl zagrała we wszystkich sześciu meczach. Strzeliła jednego gola i zaliczyła sześć asyst. Była ważną postacią w drużynie. W finale najbardziej dała się zapamiętać, gdy na sześć minut przed końcem meczu rzuciła rywalkę na bandę i dwie sędzie, które sędziowały mecz, przeprowadziły wideoweryfikację, czy Curl-Salemme nie zasłużyła na większą karę. Ostatecznie Amerykanka dostała tylko dwie minuty.

W Mediolanie Curl zdobyła już piąty medal w barwach USA. Wcześniej miała w kolekcji dwa złote i dwa srebrne krążki mistrzostw świata. Jednak nawet te sukcesy nie przekonały publiczności w PWHL. Tak samo, jak pozytywna opinia, którą jej wystawił Mark Johnson, były gracz NHL, który przeszedł do historii jako jeden z bohaterów "cudu na lodzie", gdy drużyna amerykańskich studentów pokonała na igrzyskach w Lake Placid utytułowaną drużynę Związku Radzieckiego. Johnson był szkoleniowcem Curl podczas jej kariery uniwersyteckiej w drużynie Wisconsin Badgers.

– Jest szczera i naturalna. Zanim pomyśli o sobie, myśli najpierw o innych. Kiedy ludzie poznają ją bliżej i zobaczą, jaka jest naprawdę, to do niej lgną – powiedział serwisowi The Ahtletic, Johnson, którego drużyna z Curl w składzie zdobyła trzy mistrzostwa kraju.

Dlaczego kibice tak nienawidzą Curl?

A jednak kibice nie lubią tej szczerej 25-letniej dziewczyny. O co poszło? O kilka lajków i jeden wpis w serwisach społecznościowych z lat 2021-23. Przed draftem do PWHL pojawiły się w sieci screeny, według których Curl miała polubić wpisy, które krytykowały firmę Target za sprzedaż produktów LGBTQ+. Odnaleziono też wpis krytykujący obowiązek szczepień podczas pandemii opatrzony również lajkiem od Curl. Hokeistka zalajkowała też post o uniewinnieniu Kyle'a Rittenhouse'a, który podczas zamieszek w Kenosha w stanie Wisconsin śmiertelnie postrzelił dwie osoby i ranił trzecią. Sąd uznał, że nastolatek działał w ranach obrony własnej. W mediach społecznościowych pojawił się również post Curl, w którym poparła ona organizację, walczącą o niedopuszczenie transpłciowych kobiet do kobiecego sportu.

Gdyby Britta była mężczyzną i grała w NHL, takie poglądy nie wzbudziłoby większych kontrowersji. Reprezentant USA i jeden z kapitanów Florida Panthers, Matthew Tkachuk, jest członkiem Rady ds. Sportu, Sprawności Fizycznej i Żywienia przy prezydencie Donaldzie Trumpie i nie spotykają go za to żadne szykany. Nawet po tym, jak ta rada oświadczyła, że "będzie trzymać mężczyzn z dala od sportu kobiet".

Widownia PWHL jest jednak – jak zauważa The Athletic – bardziej progresywna niż w NHL i tego typu zachowań w mediach społecznościowych nie przebacza. Padł nawet pomysł, żeby zawodniczkę – przypomnijmy: reprezentantkę kraju, która zdobywała już medale na mistrzostwach świata i tylko przez covid nie grała na igrzyskach w Pekinie – w ogóle wycofać z draftu i nie pozwolić jej grać w zawodowej lidze. W końcu rozsądek zwyciężył i w drugiej rundzie hokeistkę wybrała drużyna Minnesoty.

- Zdaję sobie sprawę, że moja aktywność w mediach społecznościowych spowodowała ból wśród osób LGBTQ+ i BIPOC (ludzie o kolorach skóry innej niż biała). Chcę za to przeprosić i wziąć odpowiedzialność - oświadczyła po drafcie Curl.

Przed igrzyskami Britta Curl znów wywołała burzę

Przeprosiny na nic się zdały. Buczenie i gwizdy trwały przez cały jej pierwszy sezon i trwają do dziś.

- Gdybym była taką osobą, jaką mnie przedstawiają, to rzeczywiście zasługiwałabym na to, żeby na mnie gwizdać. Nie jestem jednak taka, jaką mnie malują. Nie jestem taką gównianą osobą. Nie jestem rasistką, transfobką, odmawiającą ludziom prawa do istnienia - powiedziała Curl The Athletic przed igrzyskami.

Wyjaśniła, że "lajkuje" posty niekoniecznie dlatego, że się z nimi zgadza. Po prostu w ten sposób zapisuje je sobie, gdy nie ma czasu zapoznać się z dłuższą treścią, które się pod nimi kryją. Jeśli chodzi o szczepienia, to nie jest antyszczepionkowcem i sama zaszczepiła się na covid. Chciała jednak zwrócić uwagę na traktowanie tych, którzy takiego obowiązku nie chcieli wypełniać. Jeśli chodzi o kolekcję Target, to została wprowadzona w błąd przez komentatorkę polityczną Candace Owens, która ubrania nazwała obscenicznymi. Nie popierała też działań Kyle'a Rittenhouse'a.

Dodała też, że kibice niesłusznie przypisują jej poglądy, których nie głosi. I choć wychowała się w tradycyjnie republikańskim stanie (Dakota Północna), to jej poglądy nie pokrywają się z postulatami żadnej partii w USA. Na świat patrzy przez pryzmat swojej katolickiej wiary i obecnej administracji ma za złe masowe deportowanie imigrantów. Jej zdaniem to nie do pogodzenia z szacunkiem do życia i współczuciem wobec każdego człowieka.

Tuż przed igrzyskami Curl znów wywołała jednak burzę. Na swojego Instagrama wrzuciła relację, w której pokazała, jak przeżywała niedzielę. Jest tam i poranna kawa, niedzielna msza święta, mecz PWHL przeciwko New York Sirens i lektura Biblii. Nie treść filmu była jednak przedmiotem gromów, które spadły na zawodniczkę. W tzw. tagu przy filmie zaznaczyła organizację FIERCE Athlete, która ma promować "prawdziwą kobiecość w sporcie" i "wzmacniać kobiety sportowców do rozwijania się w ich Bożej tożsamości". Post polubiło wiele zawodniczek z PWHL. Liga odmówiła komentarzy na ten temat. Amerykańska federacja hokeja również. Oznaczenie FIERCE Athlete zniknęło z postu.