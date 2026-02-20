Dziewczyna z mojego domu wygrała olimpijskie złoto

Alysa Liu zrobiła to, co nikomu wcześniej w jej konkurencji się nie udało. Wróciła na lód i zdobyła złoto.

Kiedy dwa lata temu wymyśliła, że wraca na lód, trudno było jej namówić do współpracy choreografa i trenera, których sobie wymarzyła. Obaj wiedzieli, że dotąd żadnej lodowej królowej nie udało się wrócić na szczyt. Wymieniali kolejne wielkie nazwiska, których próby zakończyły się niepowodzeniem. – Ja jestem młodsza od nich wszystkich – przekonała ich tym argumentem, a także determinacją, na początek w rozmowie. Fakt, wracała w wieku 18 lat.

W 2025 r. spełniła połowę obietnicy danej sobie i im. Zdobyła tytuł mistrzyni świata, jadąc w programie dowolnym do tej samej muzyki, co w czwartek w Assago Forum: do starego, estradowego hitu Donny Summer "MacArthur Park". Zjeżdżając z tafli i słuchając szaleństwa bostońskich trybun, wymsknęło się jej: "What the hell!?". Ale to było to: powrót królowej.

Również w Mediolanie trudno było sobie wyobrazić happy end dla Liu po fantastycznym pokazie, jaki zrobiły Japonki w programie krótkim, obejmując po nim prowadzenie. A jednak udał się dzięki jednemu z najtrudniejszych i najpiękniejszych występów w programie dowolnym. Alyssa Liu odparła szturm Kaori Sakamoto, Mone Chiby i młodziutkiej Ami Nakai. W najważniejszym momencie była największa. Co więcej, na lód wniosła emocje, energię i charakter. Tym się odróżniała od wyrafinowanych i kunsztownych (na szczęście dla Liu również niepozbawionych drobnych błędów) występów Sakamoto, Chiby i Nakai. Za przejazd uzyskała 150,20 pkt, nieznaczny ułamek punktu mniej niż jej rekord życiowy.

Ikona ludzi z generacji Z

Choć niełatwo w to uwierzyć, widząc spontaniczność i energię Liu na lodzie, być może największy wpływ na ludzi ma tym, co w jej życiu dzieje się poza lodowiskiem.

Jest ikoną wielkiej grupy młodych ludzi z generacji Z. Moja młodsza córka, która nie pasjonuje się sportem, a jest to bardzo eufemistyczne postawienie sprawy, nie tylko wie, kim jest Alysa Liu, ale oglądała jej mediolański występ i trzymała za nią kciuki. Tylko – co najważniejsze w tej dygresji - nie chodzi o to, że kibicowała Amerykance jako łyżwiarce i dlatego wie o jej życiowych perypetiach i modowych przygodach, ale na odwrót. Śledzi jej Instagram, komentuje jej modowe pomysły.

Już pierwszy rzut oka na Liu na lodzie powiedziałby o tym sporo, gdyby ktoś rozpoznawał znaki. Na przykład fryzurę inspirowaną DIY, czyli "Do It by Yourself", własnoręcznie. Liu co roku podobno dodaje nowe jasne pasmo. Nad jej fryzurą siedziało pewnie kilku wizażystów, ale młodzi ludzie widzą efekt i się nim inspirują, utożsamiają się z nim. To jest ich dziewczyna. Zabawne to było – przed dekoracją zaczęła się rozglądać z miną: „Gdzie jest moja szminka?". Olśnienie: jest! Krótka poprawka i jeszcze cień. Idziemy na podium! Coś takiego w perfekcyjnym świecie solistek?

W lodowym universum pełnym napięcia, dyscypliny, presji oczekiwań, wymaganej perfekcji ona jawi się jako spontaniczna, żywiołowa kumpela z pierwszego roku studiów lub ze studniówki (nawet jeśli ma teraz 20 lat). Przytoczyłem jej pełne zdziwienia "What the hell?!" z mistrzostw świata w Bostonie sprzed roku, ale także tu, w Mediolanie, zrobiła to po swojemu – kto był pierwszy przy małej Ami Nakai, gdy ta siedemnastoletnia Japonka uświadomiła sobie, że wybroniła brązowy medal nie najdoskonalszym programem dowolnym? Oczywiście, Liu.

Na dodatek to spontaniczne odejście przed dwoma laty: nie chciała uczestniczyć w sporcie, który kochała, na warunkach, jakie narzuciła pandemia. Nawet jeśli była na szczycie: jako najmłodsza zawodniczka wykonała potrójnego axla na międzynarodowych zawodach (2018 Asian Trophy w Bangkoku), jako pierwsza wykonała kombinację poczwórnego skoku z potrójnym axlem (2019 Junior Grand Prix) i zdobyła dwa razy z rzędu tytuł mistrzyni Stanów Zjednoczonych jeszcze zanim przestała być juniorką. Jej jedynym właściwie problemem w tamtych czasach był fakt, że była za młoda, aby ją dopuszczać do zawodów, które by wygrała. Potem... brakowało powietrza. Igrzyska w Pekinie w 2022 były horrorem ze względu na pandemiczne okoliczności, drakońskie chińskie przepisy. Zajęła tam siódme miejsce, odpuszczała skoki, nie włączyła nawet do programu potrójnego axla. Na gali gwiazd wystąpiła w pożyczonym stroju, tańczyła do K-popu.

Odpuściła taki sport w wieku 16 lat

Ktoś, kto bywał na sportowych wydarzeniach, wie, co ją ostatecznie odstręczyło: pustka. Dla mnie najbardziej porażający był finał 100 m na igrzyskach w Tokio, kiedy siedząc na niemal pustym stadionie olimpijskim, słyszałem tupot nóg sprinterów. W normalnych okolicznościach 70 tysięcy ludzi lewitowałoby na wysokości dwóch metrów w ekstazie i ogłuszającym hałasie. Bez ludzi sport nie ma sensu, a sport taki, jak łyżwiarstwo figurowe, nie ma sensu podwójnie. Wymaga harówki, która, przełożona na kilowatogodziny, oświetliłaby pół miasta. I to wszystko idzie w powietrze.

Odeszła i wróciła, gdy wróciło również to, co kochała: kontakt z ludźmi, energia trybun. Ona jest estradowym zwierzęciem. Bez uwielbienia tłumów życiu brakuje kolorów. To ją poniosło i dlatego odniosła tak spektakularny sukces, że Amerykanie będą o nim trąbić po wieki wieków amen. Nie tylko zdobyła dwa złote medale (drugi w drużynie), ale stała się pierwszą Amerykanką, która wygrała olimpijski konkurs solistek od 2002 r. i Salt Lake City, kiedy tamtejsze solistki rządziły światem lodu.

Jeszcze jedno, co pobudza wyobraźnię pokolenia Z. Jego najbardziej wpływowa część – zapewne też najbardziej twórcza – jest też bardzo wrażliwa na ekspresję indywidualizmu, na akceptację najdziwniejszych historii, które są bardzo często inspirujące i piękne.

Ojciec Liu, Arthur, wyemigrował z Guangzhou do Kalifornii w wieku 25 lat, po tragicznych wydarzeniach w Chinach w 1989 r. W tamtym czasie świat patrzył na plac Tiananmen w Pekinie, ale solidarnościowe protesty odbywały się również w innych miastach, w tym w Guangzhou. Władze zablokowały miasto w obawie przed eskalacją konfliktu ze studentami. Arthur był jednym z liderów studenckiego ruchu, uczestnikiem strajku głodowego. Tamte wydarzenia odbiły się na życiu ich rodziny w Richmond, gdzie się osiedlił.

Arthur był jednym z sześciorga rodzeństwa, czyli ma pięcioro braci i sióstr. A teraz am ma pięcioro dzieci, w tym Alysę

Rodzice nie mogli mieć dzieci, co dla wszystkich rodzin może być dramatem osobistym, ale w kulturze chińskiej jest czymś chyba większym niż dramat. Arthur – jeden z sześciorga rodzeństwa, miał pięcioro braci i sióstr, a teraz ma pięcioro dzieci, w tym Alysę - nie poddał się faktom i w efekcie Alysa, tak jak jej czworo rodzeństwa, została poczęta dzięki anonimowej dawczyni jajeczek i matce zastępczej (którą Alysa poznała). Wszystkich pięcioro – najstarszą Alysę, jej siostrę Selenę i trojaczki Julię, Justina i Joshuę - wychował Arthur, samotny ojciec, który już dawno rozwiódł się z żoną. W wychowaniu przez osiem lat pomagała mama Arthura, która specjalnie po to opuściła Chiny i przeniosła się do Kalifornii.

Po ukończonych studiach na University of California Arthur został prawnikiem, dzięki czemu mógł płacić 120 dol. za godzinę prywatnych lekcji na lodzie, bo to on zaprowadził dziewczynkę do hali lodowej w Oakland. Kiedy dostrzegł w niej talent, a wiemy, że ujawniła go szybko, skoro jako 13-latka stała się najmłodszą mistrzynią kraju, zwariował na punkcie łyżwiarstwa. Zwalniał i zatrudniał kolejnych trenerów, wydawał fortunę na lekcje, brał nawet do hali lodowej radar do mierzenia prędkości skoków Alysy.

Życie, choć początkowo nadzwyczaj skromne (rodzina w jednosypialniowym mieszkaniu, wszystkie dzieciaki w jednym trzypiętrowym łóżku), układało się świetnie. Ojciec założył firmę prawniczą, zajmującą się kontraktami transpacyficznymi. Ale niecały rok przed igrzyskami w Pekinie – Alysa była już oczywiście czołową amerykańską zawodniczką, ale wciąż 15-latką - nawiedzał ich agent chińskiej bezpieki, podszywając się pod działacza olimpijskiego. Agent komunistycznej partii Chin żądał różnych dokumentów. Wizyty odnotowała FBI. Było niebezpiecznie, bo Alysa i Arthur mieli nadzieję na wyjazd na igrzyska do Chin.

Byłby to powrót zbiega. Ale chodziło o co innego: wkrótce potem inni przyjeżdżali, żeby namówić Alysę i Arthura, żeby dziewczyna przyjęła sportowe obywatelstwo Chin, tak jak deskarka Eileen Gu. Oni się nie zgodzili.

Na Instagramie napisała: "Szczerze mówiąc, nigdy nie sądziłem, że osiągnę tak wiele. Jestem szczęśliwa. Jestem bardzo usatysfakcjonowana tym, jak potoczyła się moja kariera łyżwiarska". Tylko że to jest wpis, w którym obwieściła zakończenie kariery w 2022 r. Wtedy nawet nie poinformowała ojca. – W końcu to moje życie – powiedziała w wywiadzie dla San Francisco Chronicle.

Jej ojciec już nie jest zaangażowany w karierę córki. Trochę go to dotknęło, jak zwierzył się w jednym z wydań słynnego programu "60 minutes". Wciąż ją obserwuje i jej kibicuje. Cała rodzina (i mnóstwo przyjaciół) oglądała konkurs na żywo w Mediolanie.

Ona wybiera muzykę do programów. Ona wybrała trenera i choreografa. Ona sugeruje im, jak ma wyglądać jej program.

I teraz mogłaby napisać na Instagramie to samo.