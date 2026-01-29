Złe wieści dla Polski. Tak wygląda najnowszy ranking UEFA

Aż cztery polskie kluby przystąpiły do tego sezonu ligowego europejskich pucharów. To Lech Poznań, Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa. Ostatecznie na wiosnę zagrają trzy pierwsze z wymienionych ekip. Stołeczna drużyna odpadła z rywalizacji. Jesień przyniosła Polsce sporo punktów do rankingu UEFA. Kolejne miesiące również mogą być udane i zespoły mogą dołożyć kolejne "oczka". Celem jest 10. miejsce, które zagwarantowałoby bezpośrednią grę mistrza Polski w fazie ligowej Ligi Mistrzów.

Sytuacja Polski się pogarsza. Tak wygląda najnowszy ranking UEFA

W połowie grudnia nasz kraj awansował już na 11. lokatę, tuż za plecy Czechów. Tydzień temu Grecja wyprzedziła jednak Polskę po udanych meczach w Lidze Mistrzów i w Lidze Europy. A na tym złe wieści się nie kończą. W środowy wieczór strata naszego państwa do rywali wzrosła jeszcze mocniej. 10. miejsce się oddala.

Tego dnia czeskie i greckie kluby rywalizowały w LM. I o ile sytuacja naszych południowych sąsiadów się nie poprawiła - Slavia Praga przegrała aż 1:4 z Pafos, odpadając z dalszej rywalizacji i zabierając Czechom możliwość punktowania w najbardziej prestiżowych rozgrywkach - o tyle sytuacja Greków już tak. W środę Olympiakos wygrał 2:1 z Ajaxem Amsterdam, dzięki czemu awansował do 1/16 finału LM. Tym samym wciąż może punktować w LM i zbliżać się do Czechów w rankingu UEFA. Wczoraj drużyna zainkasowała aż 0,75 punktów, a może być jeszcze lepiej. W czwartek w Lidze Europy zagrają Panathinaikos i PAOK Saloniki. Tego dnia do rywalizacji stanie też drużyna z Czech. Mowa o Viktorii Pilzno.

Ranking UEFA (stan na 29 stycznia 2026):

10. Czechy - 46,275 pkt

11. Grecja - 45,462 pkt

12. Polska - 44,625 pkt

13. Norwegia - 39,687 pkt

14. Dania - 39,481 pkt

15. Cypr - 35,443 pkt.

W środę dla Polski pojawiły się też dobre wieści. Chodzi o znajdującą się za plecami Danię. Ta teoretycznie ma szanse na wyprzedzenie naszego kraju. W miniony wieczór FC Kopenhaga się jednak nie popisała i nie dołożyła punktów. Uległa aż 1:4 FC Barcelonie, mimo że jako pierwsza otworzyła wynik spotkania. Na domiar złego dla Duńczyków wyprzedziła ich Norwegia, bowiem Bodo/Glimt sensacyjnie wygrało 2:1 z Atletikiem Madryt.

Dopiero w lutym Polska będzie miała możliwość dopisać kolejne punkty, choć wówczas do gry przystąpią też czeskie i greckie kluby w LK. Jagiellonia i Lech powalczą w 1/16 finału. Ich rywalami będą kolejno Fiorentina i Kuopion Palloseura. Raków bezpośrednio awansował do 1/8 finału, więc ma nieco więcej czasu na odpoczynek od międzynarodowej rywalizacji. Mimo wszystko o zajęcie 10. miejsca w rankingu UEFA na koniec sezonu będzie piekielnie ciężko.