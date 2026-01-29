Powrót na stronę główną

Z samego rana Barcelona napisała o Lewandowskim. Tak przeszedł do historii

Robert Lewandowski ma kilka rekordów statystycznych w swojej karierze. Teraz w środowy wieczór reprezentant Polski wyrównał wyczyn Leo Messiego w Lidze Mistrzów.
SOCCER-CHAMPIONS-BAR-FCK/
Fot. REUTERS/Albert Gea

FC Barcelona rzutem na taśmę, w ostatniej kolejce fazy ligowej Champions League, awansowała do TOP 8 i nie musi grać w barażach o 1/8 finału. Drużyna Hansiego Flicka zapewniła to sobie po środowym zwycięstwie u siebie z FC Kopenhagą 4:1 (0:1). Gole dla zwycięzców zdobyli: Robert Lewandowski (48. minuta), Lamine Yamal (60.), Raphinha (69. rzut karny) i Marcus Rashford (85.), a dla przegranych trafił 17-letni Islandczyk Viktor Dadason (4.). 

Robert Lewandowski wyrównał wyczyn Leo Messiego

FC Kopenhaga jest 40. drużyną, której Robert Lewandowski strzelił gola w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Tym samym reprezentant Polski dogonił znakomitego Argentyńczyka Leo Messiego, byłego piłkarza FC Barcelony, który też pokonywał bramkarza aż 40 rywali w Lidze Mistrzów. Trzeci w tym zestawieniu jest inny genialny napastnik - Portugalczyk Cristiano Ronaldo (zdobywał gole z 38 zespołami). 

O wyczynie Lewandowskiego poinformowała FC Barcelona na swoim oficjalnym profilu w serwisie X. 

"Lewandowski dorównuje Messiemu jako piłkarz, który strzelił gole największej liczbie różnych rywali w Lidze Mistrzów. Jest ich już 40" - czytamy. 

Lewandowski w tym sezonie w Lidze Mistrzów zdobył tylko dwa gole. W La Lidze trafił dziewięć razy. 

FC Barcelona teraz wróci do La Ligi. W sobotę, 31 stycznia zagra na wyjeździe z Elche. Początek meczu o godz. 21.

Z tymi zespołami trafiał Robert Lewandowski w Lidze Mistrzów (w nawiasie liczba bramek): 

  • Benfica Lizbona (9),
  • Crvena Zvezda (7),
  • Real Madryt, RB Salzburg (po 6),
  • Ajax Amsterdam, Dinamo Zagrzeb, Olympiakos Pireus, Arsenal (po 5), 
  • FC Barcelona (4),
  • AEK Ateny, Chelsea, Dynamo Kijów,  Olympique Marsylia, PSV Eindhoven, Viktoria Pilzno (po 3),
  • Anderlecht, Atletico Madryt, Besiktas, FC Porto, Borussia Dortmund, Inter Mediolan, Lazio Rzym, Napoli, Stade Brest, Szachtar Doniecki, Tottenham, Young Boys Berno, Zenit St. Petersburg (po 2), 
  • AS Roma, Bayern Monachium, FK Rostow, Juventus, Malaga, Slavia Praga, Royal Antwerpia, Villarreal, Olympique Lyon, PSG, Manchester City i FC Kopenhaga (po 1).

