Z samego rana Barcelona napisała o Lewandowskim. Tak przeszedł do historii

FC Barcelona rzutem na taśmę, w ostatniej kolejce fazy ligowej Champions League, awansowała do TOP 8 i nie musi grać w barażach o 1/8 finału. Drużyna Hansiego Flicka zapewniła to sobie po środowym zwycięstwie u siebie z FC Kopenhagą 4:1 (0:1). Gole dla zwycięzców zdobyli: Robert Lewandowski (48. minuta), Lamine Yamal (60.), Raphinha (69. rzut karny) i Marcus Rashford (85.), a dla przegranych trafił 17-letni Islandczyk Viktor Dadason (4.).

REKLAMA

Zobacz wideo Mocne spięcie na linii Kosecki-Skorża. "Ty się, k***a, to przedszkola nadajesz!"

Robert Lewandowski wyrównał wyczyn Leo Messiego

FC Kopenhaga jest 40. drużyną, której Robert Lewandowski strzelił gola w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Tym samym reprezentant Polski dogonił znakomitego Argentyńczyka Leo Messiego, byłego piłkarza FC Barcelony, który też pokonywał bramkarza aż 40 rywali w Lidze Mistrzów. Trzeci w tym zestawieniu jest inny genialny napastnik - Portugalczyk Cristiano Ronaldo (zdobywał gole z 38 zespołami).

O wyczynie Lewandowskiego poinformowała FC Barcelona na swoim oficjalnym profilu w serwisie X.

"Lewandowski dorównuje Messiemu jako piłkarz, który strzelił gole największej liczbie różnych rywali w Lidze Mistrzów. Jest ich już 40" - czytamy.

Lewandowski w tym sezonie w Lidze Mistrzów zdobył tylko dwa gole. W La Lidze trafił dziewięć razy.

FC Barcelona teraz wróci do La Ligi. W sobotę, 31 stycznia zagra na wyjeździe z Elche. Początek meczu o godz. 21.

Zobacz także: Lewandowski nie wytrzymał po meczu. Powiedział szczerze, co myśli

Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Z tymi zespołami trafiał Robert Lewandowski w Lidze Mistrzów (w nawiasie liczba bramek):