Polska kadra ucierpi na sytuacji Lewandowskiego? Baraże tuż, tuż

Na ostatnich sześć ligowych spotkań FC Barcelony Robert Lewandowski tylko jedno rozpoczął w wyjściowej jedenastce. W dodatku było to niedawne starcie Katalończyków z Realem Oviedo (3:0), w którym Ferran zagrać nie mógł z uwagi na kontuzję. Występy Polaka, niezależnie od tego, czy w dłuższym, czy w krótszym wymiarze czasowym, też już nie porywają. Od listopadowej przerwy na kadrę Lewandowski trafiał do siatki tylko cztery razy we wszystkich rozgrywkach (Hiszpan w tym samym czasie strzelił 6 goli).

REKLAMA

Zobacz wideo Wielkie zamieszanie przed zimowymi igrzyskami. Piesiewicz kontra Małysz

Lewandowski coraz częściej zmiennikiem. Ucierpi reprezentacja?

Powoli zaczyna się to zmieniać w stały układ sił. Ferran daje Barcelonie więcej pod kątem samej gry i zaangażowania w nią, a Polak staje się powoli zadaniowcem. Lewandowski nie był niczyim zmiennikiem praktycznie od czasów pierwszego sezonu w Borussii Dortmund, to dla niego wręcz coś zupełnie nowego. Pytanie zatem, czy nie straci na tym reprezentacja Polski. Do barażów o awans na mundial zostały dwa miesiące, a sytuacja naszego kapitana się pogarsza. Mimo takiego obrotu spraw optymizm ws. Lewandowskiego zachowuje Jacek Bąk. Były środkowy obrońca naszej kadry w rozmowie z portalem WP SportoweFakty stwierdził, że to nie jest coś, czym powinniśmy zawracać sobie głowę.

Jacek Bąk pełen wiary w Lewandowskiego. "Nasz najmniejszy problem"

- Byłbym spokojny o Roberta. W ogóle bym się o niego nie martwił. On zawsze jest w formie. Nie schodzi poniżej pewnego poziomu, co w wieku 37 lat nie jest łatwe. Natomiast uważam, że w barażach na pewno nam pomoże. Zostały dwa miesiące, czyli mnóstwo czasu. To jest akurat nasz najmniejszy problem - ocenił 96-krotny reprezentant Polski.

- To jest Barcelona. Robert po prostu ma mocną konkurencję, dlatego tak to wygląda. Nie zapominajmy też, że mówimy o 37-letnim zawodniku. Ale jak już wchodził, to grał nieźle, strzelał gole w Superpucharze, ostatnio w Pradze - dodał Bąk, podkreślając, że przyszłość Lewandowskiego w Katalonii nadal jest niepewna, więc stawianie na niego nie jest teraz dla Barcelony działaniem z myślą o przyszłości.