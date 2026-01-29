Lewandowski ogłosił światu po meczu Ligi Mistrzów. Było tuż po północy

W środowy wieczór FC Barcelona grała u siebie z FC Kopenhagą w ramach 8., a więc ostatniej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Cel był jeden - zwycięstwo. Tylko to mogło zbliżyć Katalończyków do bezpośredniego awansu do 1/8 finału. Na boisku już od pierwszych minut pojawił się Robert Lewandowski. Spisał się solidnie, choć zmarnował kilka okazji. "Nawet bez błysku jego inteligencja w polu karnym jest zawsze potrzebna", "Nie grał wielkiego meczu, ale znów dał liczby" - pisały hiszpańskie media. Tę najważniejszą okazję wykorzystał - w 48. minucie wyrównał stan rywalizacji na 1:1, a później wywalczył rzut karny, który na gola zamienił Raphinha.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski trafi do MLS? Kosecki: Często to powtarzał, na pewno ma plan

Robert Lewandowski zamieścił wpis na Instagramie. Trzy słowa wystarczyły, by podsumować mecz z FC Kopenhagą

Ostatecznie FC Barcelona triumfowała 4:1. Bramki zdobyli jeszcze Lamine Yamal i Marcus Rashford. Dzięki zwycięstwu, a także szczęśliwym rozstrzygnięciom w innych meczach, piłkarze Hansiego Flicka zajęli piątą lokatę w tabeli zbiorczej, co zagwarantowało im bezpośredni awans do 1/8 finału. Nic więc dziwnego, że zarówno kibice, jak i zawodnicy Barcelony byli zadowoleni. Szczególnie Lewandowski, dla którego był to 107. gol w Lidze Mistrzów.

Kilkanaście minut po meczu przemówił w mediach społecznościowych. Zamieścił na Instagramie wymowny wpis, podsumowujący środowe zmagania. Napisał w języku katalońskim. "Ho hem aconseguit!" - czytamy, co w tłumaczeniu na język polski oznacza: "Udało nam się!". Pod postem od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci głównie składali gratulacje, zamieszczając emotikony klaszczących dłoni. "Co za zawodnik", "Najlepszy", "Wujku Robert, lecimy po mistrzostwo", "Dziękujemy legendo", "Zasługujesz na to, by pozostać u nas na kolejny rok" - pisali.

Zobacz też: Szwed dwa lata mieszka w Płocku. Oto co myśli o Polsce i Polakach.

Tak Lewandowski podsumował własny występ

Po meczu Lewandowski zabrał też głos w strefie mediów. - Myślę, że muszę mieć więcej szans bramkowych w polu karnym. Najważniejsze jednak, że wygraliśmy i jesteśmy już w następnej rundzie - mówił. - Zagraliśmy wiele spotkań w ostatnich miesiącach. Przyda nam się tydzień lub dwa bez spotkań w środku tygodnia. (...) Zakwalifikowanie się do Top 8 było ważne właśnie po to, by uniknąć tych barażów - dodawał.

FC Barcelona jest jednym z ośmiu zespołów, które są już pewne gry w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Oprócz Katalończyków są to: Arsenal, który jako jedyny wygrał wszystkie mecze fazy ligowej, a także Bayern Monachium, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Sporting i Manchester City. Dodatkowy dwumecz w 1/16 finału będą musieli rozegrać m.in. Real Madryt, PSG, Juventus czy Inter Mediolan.