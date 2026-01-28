Polska podbija Europę! Jest oficjalny komunikat

Ekstraklasa zajmuje obecnie 12. miejsce w rankingu UEFA. To przede wszystkim zasługa Jagiellonii Białystok i Legii Warszawa, które w ubiegłym sezonie dotarły aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. W bieżących rozgrywkach mieliśmy aż czterech przedstawicieli w fazie grupowej - Raków zajął 2. miejsce i bezpośrednio awansował do 1/8 finału, w play-offach zagrają "Jaga" oraz Lech Poznań, odpadła tym razem Legia.

Transmisje Ekstraklasy w Czechach i na Słowacji

Udane występy na arenie międzynarodowej zaczynają przynosić efekty. W środę Ekstraklasa SA poinformowała o podpisaniu umowy dotyczącej pokazywania meczów polskiej ligi.

"Ekstraklasa podpisała umowy z TELLY dotyczące transmisji rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasy w Czechach i na Słowacji. W efekcie w obu krajach zostanie pokazanych na żywo łącznie 150 meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy w sezonie 2025/26 i 2026/27" - poinformowano w komunikacie.

Mecze elitarnych polskich rozgrywek będzie można oglądać w Strike TV (Czechy i Słowacja), a spotkanie trzeciego wyboru także w otwartym czeskim kanale Sporty.TV. Do tego dojdą transmisje online na platformach streamingowych. Nasi południowi sąsiedzi, począwszy od 19. kolejki sezonu 2025/2026, obejrzą trzy spotkania. Dostępny będzie też magazyn skrótów.

- Wchodzimy z szeroką dystrybucją telewizyjną i cyfrową meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy do naszych sąsiadów za południową granicą, co pozwoli nam trafić do nowych kibiców w Europie Środkowej - powiedział Marcin Animucki, prezes Ekstraklasy SA, cytowany w opublikowanym komunikacie.

- Te kontrakty to kolejny dowód, że nasze rozgrywki stają się coraz bardziej atrakcyjne dla fanów europejskiego futbolu. Składa się na to wiele aspektów, w tym potwierdzony klubowym rankingiem UEFA coraz wyższy poziom sportowy naszej ligi, ale także niezwykle wyrównana rywalizacja, której towarzyszą emocje sportowe do samego końca. Rozgrywki Ekstraklasy to również piękne nowoczesne stadiony, wypełnione kibicami, którzy tworzą wyjątkową atmosferę w trakcie meczów, czego zazdrości nam coraz więcej lig. Mamy co pokazywać i robimy to w najwyższej światowej jakości, a to przyciąga partnerów z kolejnych krajów - zachwalał.

Czescy i słowaccy piłkarze od lat chętnie wybierają polską Ekstraklasę. W Lechii występuje obecnie najlepszy strzelec ligi Tomas Bobcek (13 goli), a w innych klubach grają m.in. Frantisek Plach czy Michal Sacek.

Jakie mecze obejrzą Czesi i Słowacy w 19. kolejce?

Premiera Ekstraklasy na południowych rynkach odbędzie się 31 stycznia. Tego dnia czescy i słowaccy kibice obejrzą dwa spotkania: Górnik Zabrze - Piast Gliwice oraz Lech Poznań - Lechia Gdańsk. 1 lutego będzie dostępna transmisja spotkania Wisły Płock z Rakowem Częstochowa.