Legendarny Portugalczyk zachwyca się Polakami z Porto. Oto co powiedział

Transfer do FC Porto okazał się strzałem w dziesiątkę dla Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora. Obaj panowie trafili do "Smoków" z Premier League i ich doświadczenie w najlepszej lidze świata procentuje. W dodatku Polacy świetnie się rozumieją na boisku. Nie ma wątpliwości, że to stabilność w defensywie jest w tym momencie kluczem do kapitalnej postawy FC Porto w rozgrywkach ligowych. Zdaje sobie z tego sprawę legenda Benfiki Lizbona - Nuno Gomes.

Gomes oczarowany Polakami. "Duet obrońców robi doskonałą pracę"

Portugalczyk w rozmowie z "Super Expressem" przytoczył jedną statystykę, która potwierdza, jak genialny jest duet Bednarek - Kiwior. Ogółem podkreślił, że wszyscy Polacy w FC Porto zasługują na wysokie oceny.

- Myślę, że szczególnie duet obrońców robi doskonałą pracę. Bednarek i Kiwior znakomicie odnaleźli się w naszej lidze i mocno poprawili ten zespół w formacji defensywnej. "Smoki" w 17 meczach straciły zaledwie cztery gole. Przecież ten bilans brzmi niesamowicie - podkreślił Gomes.

49-latek przyznał, że nie dziwi go fakt, iż cztery miesiące z rzędu Bednarek był wybierany najlepszym defensorem ligi. To w tej chwili nie tylko lider formacji obronnej, ale również całego zespołu. Gomes jest także zachwycony pracą trenera Francesco Farioliego. Włoch świetnie poukładał drużynę, a Polacy jeszcze ani razu nie zawiedli jego zaufania.

Pietuszewski wschodzącą gwiazdą Porto. "Idealnie pasuje do naszej ligi"

Możliwe, że również 17-letni Oskar Pietuszewski będzie ważną postacią "Smoków". Zimą utalentowany Polak przeszedł do tej drużyny z Jagiellonii Białystok. I już w debiucie pokazał próbkę swoich umiejętności.

- Widziałem jego wejście w meczu z Vitorią. Byłem pod wrażeniem jego przebojowości. Ze swoją szybkością oraz techniką idealnie pasuje do naszej ligi. I ta pewność siebie, a wywalczony rzut karny i realna pomoc w zdobyciu trzech punktów, z pewnością jeszcze bardziej przybliżą go do regularnych występów w drużynie Porto - ocenił Gomes.

Obecnie Porto prowadzi w rozgrywkach ligowych. W 18 meczach Bednarek i spółka zgromadzili 52 punkty, wygrywając 17 spotkań i remisując tylko jedno. Obecnie 31-krotni mistrzowie Portugalii mają cztery "oczka" przewagi nad drugim Sportingiem Lizbona i jeden mecz rozegrany mniej.