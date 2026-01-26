Były szef FIFA apeluje. Chodzi o bojkot mundialu w USA

Sepp Blatter wezwał do bojkotu mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie z powodów bezpieczeństwa. A przynajmniej tak twierdzi francuski działacz. Były szef FIFA odniósł się przy tym apelu do wypowiedzi Marka Pietha, który pracował w federacji, gdy Blatter był jej prezesem. - To, co obserwujemy w kraju – marginalizacja przeciwników politycznych, nadużycia ze strony służb imigracyjnych itp. – nie zachęca kibiców do wyjazdu – powiedział Pieth w wywiadzie dla szwajcarskiego dziennika Tages-Anzeiger w zeszłym tygodniu.

Blatter podpisał się po tą opinią Pietha. „Uważam, że Mark Pieth ma rację, kwestionując te mistrzostwa świata. Dla kibiców mam tylko jedną radę: unikajcie Stanów Zjednoczonych! W telewizji i tak będziecie mieli lepszy widok. Po przyjeździe kibice powinni liczyć się z tym, że jeśli nie będą zachowywać się odpowiednio wobec władz, zostaną natychmiast odesłani do domu. Jeśli będą mieli szczęście..." – napisał były prezes FIFA w mediach społecznościowych.

Pieth odnosi się do wydarzeń, do których w ostatnich tygodniach doszło m.in. w Minnesocie. W sobotę w strzelaninie w największym mieście stanu Minnesota zginął 37-letni pielęgniarz Alex Pretti. Według wyjaśnień straży granicznej, Border Force, został on zastrzelony, aby zapobiec zabiciu przez niego innych funkcjonariuszy, choć na nagraniach z przebiegu zdarzenia nie widać, by Pretti zamierzał do kogokolwiek strzelać. Niespełna trzy tygodnie wcześniej, 7 stycznia, zastrzelona została również 37-letnia Renee Good, która jak twierdzili funkcjonariusze Służby ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE), próbowała ich rozjechać swoim samochodem, choć i w tym wypadku dowody na to są nieprzekonujące.

To, że administracja Trumpa obrała sobie za cel akurat Minneapolis i tam wysłała znaczące siły, nie jest przypadkowe. Minneapolis jest jednym z głównych tzw. miast sanktuariów, czyli tych, których władze przymykają oczy na obecność nielegalnych imigrantów i nie chcą współpracować ze służbami próbującymi ich deportować. W szczególności w Minnesocie jest największe w USA skupisko imigrantów z Somalii i obywateli USA pochodzenia somalijskiego.

Sepp Blatter został zawieszony przez FIFA 21 grudnia 2015 r. Kara wynosiła 8 lat, a zarzut wobec Francuza to korupcja. Działacz był oskarżony o wręczenie łapówki w wysokości 1,5 miliona funtów dla Michela Platiniego oraz o podpisanie kontraktu, który był "niekorzystny dla FIFA". Blatter był przewodniczącym FIFA od 1998 do 2015 roku.

Mundial w USA, Meksyku i Kanadzie rozpocznie się 11 czerwca i skończy 19 lipca.