Błaszczykowski przemówił. Tak ocenił szanse Polaków na mistrzostwa świata

Reprezentacja Polski po raz trzeci z rzędu może awansować na duży turniej z baraży. Tak było w 2022 roku przed mundialem w Katarze, tak też było przy okazji Euro 2024. W eliminacjach do tej drugiej imprezy biało-czerwoni zajęli 3. miejsce za Albanią i Czechami. Właśnie Albania będzie przeciwnikiem podopiecznych Jana Urbana w półfinale play-offów. Ewentualna wygrana będzie oznaczała konfrontację ze Szwecją lub Ukrainą.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Urban wprost o sytuacji Oskara Pietuszewskiego: Wierzę w to!

- Nie możemy narzekać. Gramy pierwsze spotkanie z Albanią u siebie. Jesteśmy faworytem, nie boję się tego powiedzieć. Wiadomo, że w jednym meczu może się wszystko wydarzyć, ale mecz u siebie to atut, który musimy wykorzystać - mówił bezpośrednio po losowaniu ścieżek barażowych selekcjoner Jan Urban w rozmowie z portalem meczyki.pl. - Mogliśmy trafić gorzej z pierwszego koszyka - dodał.

Błaszczykowski przed barażami. Tak ocenia szanse Polaków

Jakub Błaszczykowski wystąpił na trzech dużych turniejach - mundialach w 2012 i 2018 roku oraz na Euro 2016. W tym ostatnim turnieju podopieczni Adama Nawałki dotarli aż do ćwierćfinału i byli o krok od awansu do strefy medalowej. Kuba pomylił się jednak w serii rzutów karnych i to ekipa Cristiano Ronaldo przeszła do dalszych gier, sięgając później po tytuł.

ZOBACZ TAKŻE: Hiszpanie widzą, co stało się z Lewandowskim. "Zaczął zwalniać tempo"

Były gracz Borussii Dortmund czy Wisły Kraków w kadrze już nie występuje, ale bacznie śledzi jej poczynania. W marcu naszą reprezentację czekają baraże o MŚ w USA, Kanadzie i Meksyku. Co Błaszczykowski myśli o rywalach i szansach Polaków?

- Baraże nie będą łatwe, ale wierzę w chłopaków i liczę na to, że awansujemy na mistrzostwa świata 2026 - powiedział w rozmowie z WP Sportowymi Faktami. - Najważniejsze, żeby nie zlekceważyć przeciwnika. Musimy podejść do rywala ze stuprocentowym zaangażowaniem. Jeżeli tak się stanie, to uważam, że pod względem umiejętności piłkarskich atuty będą po naszej stronie i powinniśmy wygrać - dodał, oceniając Albanię.

Błaszczykowski o braku awansu na MŚ

Ewentualna wygrana da przepustkę do gry o bilety do Ameryki Północnej z Ukrainą lub Szwecją. - Czy brak awansu będzie katastrofą dla polskiej piłki? To za dużo powiedziane, ale na pewno będzie bolesny - zakończył Kuba.

Mecz Polska - Albania odbędzie się 26 marca na PGE Narodowym w Warszawie. W przypadku zwycięstwa finałowe spotkanie play-offów podopieczni Jana Urbana rozegrają na wyjeździe. Ten mecz zaplanowano na 31 marca.