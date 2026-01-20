Powrót na stronę główną

Ewa Pajor już zaciera ręce. Długo czekała na ten moment

Ewa Pajor już ponad rok jest piłkarką FC Barcelony, ale pewne rzeczy mogą być dla niej nowością. Klub planuje bowiem zorganizować domowy mecz ćwierćfinału Ligi Mistrzów w wyjątkowym miejscu. Tam reprezentantka Polski jeszcze nie miała okazji zagrać po transferze do stolicy Katalonii. O szczegółach informuje "Mundo Deportivo".
Ewa Pajor
Ewa Pajor rozgrywa drugi sezon w FC Barcelonie, która rywali podejmuje zwykle na Estadi Johan Cruyff w miejscowości Sant Joan Despi (choć np. El Clasico odbyło się na Stadionie Olimpijskim na wzgórzu Montjuic). Przed mistrzyniami Hiszpanii ma pojawić się wyjątkowa szansa.

Media: Ewa Pajor wreszcie się doczeka. FC Barcelona szykuje się na wielki powrót

Kataloński dziennik "Mundo Deportivo" informuje o ich planowanym występie na Camp Nou. Ma to nastąpić przy okazji ćwierćfinału Ligi Mistrzyń z Realem Madryt lub Paris FC. Gdyby plan został zrealizowany, byłby to powrót kobiecej sekcji na Camp Nou po niemal trzech latach - poprzednio grała tam w kwietniu 2023 r. (1:1 z Chelsea). Wtedy w kadrze nie było jeszcze reprezentantki Polski.

"Klub dokłada wszelkich starań, aby drużyna Pere Romeu zadebiutowała na tym stadionie w ćwierćfinale Ligi Mistrzyń, niezależnie od tego, czy zmierzy się z Realem Madryt, czy Paris FC. Od czasu ponownego otwarcia (obiektu - red.) w listopadzie męska drużyna Barcelony rozegrała pięć meczów na Camp Nou. (A- red.) klub zastanawiał się, kiedy żeńska drużyna mogłaby zadebiutować na tym stadionie" - czytamy.

To wtedy Ewa Pajor i FC Barcelona wrócą na Camp Nou

Akurat ćwierćfinał LM wydaje się bardzo dogodną okazją. Pierwszy mecz Barcelona zagra na wyjeździe (24 lub 25 marca), a u siebie rewanż, zaplanowany na 1 albo 2 kwietnia. Wówczas w męskiej piłce będzie trwać przerwa reprezentacyjna, a po niej zespół prowadzony przez Hansiego Flicka uda się do Madrytu na starcie z Atletico. Zatem nie będzie kolizji terminów.

Absolutnym hitem byłoby oczywiście starcie z Realem - jesienią na Estadi Olimpic Lluís Companys oglądało je ponad 36 tys. osób. "El Clasico kobiecych drużyny na Camp Nou zapewniłoby dużą publiczność. Decyzja o grze (tam - red.) nie zależałaby jednak od zwycięzcy tej rundy Ligi Mistrzów" - podkreślono. W dodatku kibice Barcelony mogliby być względnie spokojni o wynik, przynajmniej z historycznej perspektywy.

"Byłby to ósmy mecz kobiecej drużyny rozegrany na Camp Nou od czasu przejścia na zawodowstwo. Barcelona ma na koncie sześć zwycięstw i jeden remis. Pokonała Espanyol, Real, Wolfsburg, Bayern Monachium, Rosengard, Romę i Chelsea, a (z tą ostatnią też - red.) zremisowała" - przypomniano.

Podczas renowacji Camp Nou piłkarki FC Barcelony rozgrywały hitowe mecze na Montjuic. Jak im szło? Dwukrotnie pokonały Real Madryt, po razie Chelsea i Manchester City, a raz przegrały ze wspomnianymi madrytkami.

