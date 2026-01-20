Doskonałe wieści dla kibiców ws. Ligi Mistrzów. Mecz dostępny za darmo!

Do końca fazy ligowej Ligi Mistrzów pozostały dwie kolejki. Przed nami kluczowe mecze w kontekście walki o bezpośredni awans do 1/8 finału (miejsca 1-8), a także do barażów (miejsca 9-24). We wtorkowy wieczór 20 stycznia do gry wróci np. Real Madryt. Wicemistrzowie Hiszpanii odkuli się ostatnio w La Liga (2:0 z Levante) po upokarzającej porażce 2:3 w Pucharze Króla z drugoligowym Albacete. Niemniej jeśli chcą utrzymać się w Top 8 tabeli LM (obecnie są na 7. miejscu), muszą pokonać u siebie AS Monaco, któremu grozi wypadnięcie ze strefy barażowej (3 pkt przewagi nad 25. miejscem).

REKLAMA

Zobacz wideo Kuriozalne sceny w finale Pucharu Narodów Afryki! Senegal mistrzem! [SKRÓT MECZU]

Canal+ robi prezent kibicom. Ten mecz będzie za darmo

Na hit wieczoru, a wręcz całej kolejki, zapowiada się starcie Interu z Arsenalem. "Kanonierom" wystarczy punkt, by zagwarantować sobie pewny udział w 1/8 finału. Mediolańczycy zaś po dwóch porażkach z rzędu nie mogą pozwolić sobie na kolejną, bo inaczej najpewniej wylecą przed ostatnią kolejką z czołowej ósemki. Dla polskich kibiców to może być szczególnie interesujące zestawienie z uwagi na Piotra Zielińskiego, natomiast Canal+ Sport postanowił, że zrobi fanom Champions League prezent w przypadku innego spotkania.

Stacja ogłosiła poprzez media społecznościowe, że starcie Tottenhamu z Borussią Dortmund będzie dostępne zupełnie za darmo. Kibice mogą obejrzeć je albo na kanale Canal+ Sport na YouTube, albo w Canal+ Online bez konieczności zakładania sobie konta. Mecz ten rozpocznie się we wtorek 20 stycznia o 21:00. Dla obu zespołów będzie on bardzo ważny.

Borussia o bliskość awansu do 1/8. Tottenham też, ale nie tylko

Zarówno Borussia, jak i Tottenham mają po sześciu kolejkach 11 punktów na koncie. Daje im to kolejno 10. (BVB) i 11. (Spurs) miejsce w tabeli. Ten, kto zwycięży, zagwarantuje sobie co najmniej grę w barażach, a także postawi znaczący krok w kierunku bezpośredniego awansu do 1/8 finału. Remis powinien przypieczętować baraże dla obu zespołów, ale Top 8 znacząco by się oddaliło. W dodatku porażka może oznaczać zwolnienie dla trenera Tottenhamu. Thomas Frank jest na wylocie po serii fatalnych wyników (4 zwycięstwa w ostatnich 18 meczach), a w dodatku wielu graczy w szatni ma go mieć powyżej uszu.