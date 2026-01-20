Media: Dogadali się! Raków ruszył do transferowej ofensywy. Aż dwa nazwiska

Raków Częstochowa przygotowuje się do wznowienia rozgrywek, już z nowym trenerem Łukaszem Tomczykiem. Wicemistrzowie Polski na razie nie byli przesadnie aktywni na rynku transferowym i sprowadzili tylko Mitję Ilenica (poza tym kilku piłkarzy, w tym Leonardo Rocha, wróciło z wypożyczeń). Na tym raczej się nie skończy.

Raków Częstochowa wzmacnia się przed powrotem Ekstraklasy. Bierze dwóch 19-latków

Według ustaleń portalu Meczyki.pl pod Jasną Górę trafią dwaj 19-latkowie (obaj rocznik 2006): Szwed Isak Brusberg oraz Nigeryjczyk Abraham Ojo. Pierwszy z nich jest graczem ojczystego BK Haecken, a drugi bułgarskiego Botewu Płowdiw.

Brusberg to środkowy napastnik o dobrych warunkach fizycznych (188 cm wzrostu). Jesienią grał z Haecken w europejskich pucharach - były to trzy rundy eliminacji Ligi Europy i jedna w Lidze Konferencji oraz faza ligowa tych drugich rozgrywek. Jak mu szło? Z 14 możliwych meczów wystąpił w 12 (5 w el. LE, 2 w el. LK i 5 w el. LK), z czego ośmiokrotnie w wyjściowej jedenastce. Strzelił po golu w kwalifikacjach LK (7:2 z Cluj) oraz fazie zasadniczej (2:2 z Rayo Vallecano). Jego ogólny bilans w drużynie, gdzie zadebiutował w 2023 r., to 38 występów, sześć trafień i jedna asysta.

Media: Isak Brusberg i Abraham Ojo zasilą Raków Częstochowa

Z kolei Ojo to defensywny pomocnik. W bieżących rozgrywkach 19-krotnie pojawił się na murawie (liga + krajowy puchar), opuścił tylko dwa spotkania ligowe. W większości przypadków pojawia się w podstawowym składzie. Do Botiwu trafił w styczniu zeszłego roku z rosyjskiego FDC Vista, ale w sezonie 2024/25 zaliczył tylko jeden występ w pierwszym zespole. Na poziomie seniorskim nie zanotował jeszcze gola ani asysty.

Zarówno Nigeryjczyk, jak i Szwed mają dołączyć do Rakowa Częstochowa jeszcze w tureckim Belek, gdzie drużyna przebywa na obozie przygotowawczym. Do gry wróci ona 1 lutego, gdy w ramach 19. kolejki Ekstraklasy podejmie liderującą Wisłę Płock (30 pkt). Wicemistrzowie Polski są czwarci w tabeli (29 pkt).