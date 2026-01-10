Na Barcelonę padł blady strach. Francuzi ogłaszają ws. Mbappe przed El Clasico

Kylian Mbappe pauzuje od końca grudnia – wtedy doznał urazu kolana, który miał go wykluczyć z gry na około trzy tygodnie. Francuz wyleczył się szybciej, bo już po 11 dniach może otrzymać pozwolenie na występ.

Kylian Mbappe może zagrać z Barceloną. "Ma szanse"

- Czuje się znacznie lepiej. Trenował dzisiaj (w czwartek) i czuje się dobrze. Ma takie same szanse na grę jak wszyscy inni powołani - mówił Xabi Alonso, trener Realu, po półfinale Superpucharu Hiszpanii, w którym Królewscy mierzyli się z Atletico (wygrana 2:1). Francuski skrzydłowy nie poleciał z drużyną do Arabii, skupiając się na powrocie do zdrowia.

Jak podał Antoine Simonneau, korespondent L’Equipe, Mbappe przyleciał do Arabii Saudyjskiej z Madrytu po spotkaniu z Athleticiem, a wcześniej, na miejscu codziennie poddawał się zabiegom i trenował w centrum treningowym Realu pod okiem trenera fizycznego i fizjoterapeuty, którzy pozostawali do jego dyspozycji.

"Najpierw trenował w sali, a ostatnio zaczął biegać i ponownie dotykać piłki, aby sprawdzić, czy ból kolana jest znośny. Biorąc pod uwagę jego dobre samopoczucie, po czwartkowym treningu sztab madrycki podjął decyzję o powrocie do zespołu. Po ostatniej sesji w piątek rano w Madrycie, popołudniu poleciał do swoich partnerów w Dżuddzie, gdzie dołączył do nich po kolacji między 23:00 a północą" - poinformował Antoine Simmonneau z L’Equipe.

Francuski dziennikarz uważa też, że skoro Mbappe przyleciał do Arabii, to będzie chciał i mógł zagrać w finale Superpucharu Hiszpanii. Tylko w ligowych klasykach gwiazdor Realu zdobył aż 4 bramki (w 3 meczach), a licząc wszystkie 9 spotkań, które rozegrał z Barceloną, zdobył aż 12 bramek.

Mecz Barcelony z Realem w Superpucharze Hiszpanii rozpocznie się w niedzielę o godz. 20.

Od kiedy turniej jest rozgrywany w Arabii Saudyjskiej, puchar zdobył Real Madryt (wygrana w 2020 r. po rzutach karnych z Atletico), Athletic Bilbao (2021, wygrana 3:2 z Barceloną), Real (2022, 2:0 z Athleticiem, FC Barcelona (wygrana z Realem 3:1), Real (2024, wygrana 4;1 z Barceloną) i w ostatniej edycji ponownie Barcelona (5:2 z Realem Madryt).