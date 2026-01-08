Bramkarz Barcelony pokazał, co potrafi. Zero wątpliwości. "Debata skończona"

Joan Garcia latem ubiegłego roku zamienił strony w mieście. Z Espanyolu przeniósł się do FC Barcelony i poza momentem, gdy był kontuzjowany, de facto nie wpuszcza między słupki Szczęsnego i ter Stegena. Gra bardzo dobrze, ratuje Barcelonę i prezentuje się tak, jak chcieliby tego kibice. Czy zauważy to Luis de la Fuente?

REKLAMA

Zobacz wideo Nazywani są milionerami. Osiedlowy klub robi furorę. "Wszyscy są przeciwko nam" [Reportaż]

Garcia rozstrzyga debatę. W Hiszpanii piszą wprost

"Joan Garcia był w tak trudnej sytuacji pierwszy raz w karierze. Można mieć wielki talent, ale trzeba mieć nerwy ze stali, by wytrzymać podobną presję. Wytrzymał. Był w sobotę najlepszy na boisku. Bronił w kilku niewiarygodnych sytuacjach, gdy atakujący Espanyol uzyskiwał przewagę nad Barceloną. Dzięki niemu drużyna Flicka zachowała remis do 86. min, gdy rezerwowy Dani Olmo popisał się genialnym strzałem" - tak o ligowym występie Garcii w derbach Barcelony pisał dziennikarz Sport.pl Dariusz Wołowski. Pisał - także w kontekście tego, że Garcia może nie pojechać na tegoroczny mundial.

Jest dwukrotnym reprezentantem, ale w hiszpańskiej młodzieżówce. Choć w maju skończy 25 lat, to nigdy nie dostąpił zaszczytu gry w seniorskiej kadrze. Tymczasem w Hiszpanii eksperci nie mają wątpliwości.

"Paco Gonzalez rozstrzyga debatę w bramce reprezentacji Hiszpanii podczas meczu Barcelona-Athletic: - Debata umarła, jest bardzo wyraźny zwycięzca" - napisało cope.es, cytując słowa wspomnianego wyżej dziennikarza. - Przy takich interwencjach jak te Joana Garcíi ostatnio, to nie jest dyskusja, którą trzeba rozstrzygnąć teraz, bo będzie to w przypadku Mistrzostw Świata, ale teraz jest zwycięzca, bardzo wyraźny - powiedział Gonzalez.

5:0 dla Barcelony! Tak Flick potraktował Lewandowskiego

Wtórował mu Dani Senabre, który uważa, że w hierarchii bramkarzy powinno dojść do zmian. - Nie możesz mi powiedzieć, że nie tylko Joan García, ale David Raya nie są teraz ponad Unai Simonem - dodał.

Manolo Lama zauważył z kolei, że selekcjoner hiszpańskiej kadry Luis de la Fuente może mieć na względzie spójność gry. Przypomniał, że na igrzyskach olimpijskich w Paryżu - na które Garcia był zresztą powołany - także nie zagrał ani minuty. Bronił Arnau Tenas - dziś rezerwowy w Villarrealu, zaś w jednym z meczów grupowych zastąpił go Alejandro Iturbe z Elche.

Czas pokaże, kogo de la Fuente powoła na mundial. Bramkarz Arsenalu David Raya w tym sezonie Premier League stracił tylko 14 goli w 20 meczach, zachowując dziewięć czystych kont. Simon, który w środę wyjmował piłkę z siatki po pięciu golach Barcelony, to z kolei doświadczony członek kadry. Zagrał dla niej aż 56 razy. W odwodzie jest jeszcze Robert Sanchez z Chelsea, a na Euro 2024 z bramkarzy był także powołany Alex Remiro.