To się dzieje! Gruchnęły przełomowe wieści ws. przyszłości Ter Stegena

Marc-Andre ter Stegen zgłosił niedyspozycję przed półfinałowym spotkaniem Superpucharu Hiszpanii z Athletikiem Bilbao. Na jednym z ostatnich treningów poczuł ból w prawym kolanie. Niemiec, mając w pamięci niedawną operację zerwanego ścięgna w tej kończynie, przez którą stracił osiem miesięcy, nie chciał ryzykować i natychmiast wrócił do Barcelony w celu odbycia konsultacji medycznej. Ta nie wykazała poważniejszej kontuzji i bramkarz "Dumy Katalonii" może odetchnąć. Jego klub również.

Ter Stegen na oku Girony. Możliwe wypożyczenie

33-latek po przybyciu Joana Garcii i w związku z pozostaniem w klubie Wojciecha Szczęsnego nie może liczyć na regularną grę w Barcelonie. Jego sytuację monitorują inne kluby - obecnie najbardziej zdeterminowana jest Girona. Rozmowy w sprawie wypożyczenia mają trwać od kilku tygodni, a zdaniem "Sportu" są na zaawansowanym etapie.

W nowym klubie ter Stegen najpewniej od razu stałby się golkiperem numer jeden. Obecnie pierwszym wyborem trenera Michela jest 34-letni doświadczony Paulo Gazzaniga, ale on nie gwarantuje odpowiedniego poziomu. W 18 meczach katalońska ekipa straciła 34 gole, najwięcej w stawce. Mniej razy do siatki zaglądali nawet bramkarze znajdujących się w strefie spadkowej Valencii, Levante i Realu Oviedo.

Girona najbliższy mecz rozegra w sobotę 10 stycznia z Osasuną. Następnie czekają ją derby z Espanyolem.

Barcelona czeka na rywala

Barcelona z kolei przebywa obecnie w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej. W środę w pierwszym półfinale Superpucharu Hiszpanii "Blaugrana" zdemolowała Athletic 5:0. W czwartek pozna rywala w walce o trofeum - będzie nim jedna z madryckich ekip: Real albo Atletico.