Reprezentant Polski może trafić do giganta. Borek ujawnia

Przemysław Wiśniewski jest zawodnikiem Spezii od stycznia 2023 r. W tym sezonie gra regularnie na poziomie Serie B. Ma na koncie 16 występów w rozgrywkach, dołożył do tego jeden mecz w Pucharze Włoch. Do tego przebojem wdarł się do składu reprezentacji Polski.

Rośnie zainteresowanie Wiśniewskim

W ostatnim czasie mówiło się, że Przemysław Wiśniewski może odejść ze Spezii. Łączono go z powrotem do Polski, miały zabiegać o niego Jagiellonia Białystok i Widzew Łódź. Wspominało się także o potencjalnym transferze do jednego z klubów Serie A, m.in. do Fiorentiny.

W samej Spezii z oburzeniem reagowano na dotychczasowe plotki ws. potencjalnego transferu stopera. Klubowi zależy, by Wiśniewski został przynajmniej do końca tego sezonu. Potem może być ostatnia szansa, by na nim zrobić jakiekolwiek pieniądze, bowiem ma ważny kontrakt do końca czerwca 2027 r.

Według Mateusza Borka pojawił się kolejny potencjalny kierunek transferu polskiego obrońcy. Jak ujawnił w programie Kanału Sportowego "Moc Futbolu", zainteresowany Wiśniewskim ma być jeden z tureckich gigantów, ale nie padła konkretna nazwa klubu. Tu grono jest wąskie, należy brać pod uwagę cztery kluby - Galatasaray (lider ligi tureckiej), Fenerbahce (wicelider), Trabzonspor (trzecie miejsce) i Besiktas (piąty).

- Jeden z gigantów ligi tureckiej przygląda się Wiśniewskiemu. Zarzuca sieci i przygląda się mu bardzo mocno - powiedział Borek.

Spezia zapewnia, że temat transferu Wiśniewskiego to jedynie plotki medialne, bo żaden klub nie złożył oficjalnego zapytania czy oferty za Polaka.

- Wiśniewski nigdy nie prosił nas o odejście. Plotki pojawiają się, ponieważ jest silnym zawodnikiem, gra w Serie B i regularnie występuje w reprezentacji. Do tej pory nie otrzymaliśmy żadnych ofert. Chłopak cierpi z powodu częstych plotek na jego temat; jest bardzo wrażliwy. Zależy mu na Spezii i powtarzam, nie prosił nas o odejście - mówił ostatnio w jednym z wywiadów dyrektor sportowy Spezii Stefano Melissano.

Według Borka Spezia miałaby żądać za Wiśniewskiego aż siedem milionów euro.

Przemysław Wiśniewski jest wyceniany przez Transfermarkt na kwotę 1,5 mln euro.

W tabeli Serie B Spezia jest na 15. miejscu z dorobkiem 17 punktów.