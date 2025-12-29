Powrót na stronę główną

Najnowsze wieści ws. wypadku Joshuy. Wiadomo, kto zginął. Paul reaguje

W poniedziałek Anthony Joshua uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu. Samemu bokserowi nic wielkiego się nie stało, ale zginęły dwie osoby, które podróżowały samochodem z Brytyjczykiem. Ujawniono już ich tożsamość. To osoby bliskie sercu zawodnika. Na jego tragedię zareagował jego ostatni rywal.
Screen X.com

Końcówka 2025 roku nie jest spokojna dla Anthony'ego Joshuy. Choć przed Świętami Bożego Narodzenia wygrał przez nokaut z Jakiem Paulem i zgarnął mnóstwo pieniędzy, to 29 grudnia przeżył chwile grozy. Brytyjczyk uczestniczył w wypadku, do którego doszło na drodze ekspresowej Lagos-Ibadan w Nigerii. Samochód, którym podróżował na tylnym siedzeniu, wbił się w naczepę stojącej na poboczu ciężarówki. Do incydentu najpewniej doszło w momencie wyprzedzania innego pojazdu. Dwie osoby zginęły na miejscu.

Jake Paul reaguje na wypadek Anthony'ego Joshuy. "Życie jest o wiele ważniejsze niż boks"

Co chwile pojawiają się nowe wieści w sprawie wypadku boksera. BBC ujawnia, że Joshuy nie stało się nic poważnego. Miał doznać lekkich obrażeń, ale nie zagrażają jego życiu. Dziennikarze przekazali, że w sieci pojawiło się również nagranie, na którym widać, jak Brytyjczyk chwile po wypadku siedzi w rozbitym samochodzie i unosi kciuk w górę, pokazując zbiegającym się ludziom, że wszystko z nim w porządku. Przez 10 minut nie opuszczał pojazdu. - Mamy nadzieję na szybki powrót do zdrowia Anthony'ego, a za tych, którzy zginęli, modlę się, aby spoczywali w pokoju - powiedział jeden z krewnych boksera.

Na dramat Joshuy zareagował też jego ostatni rywal. Dodał wymowny wpis na X. "Życie jest o wiele ważniejsze niż boks. Modlę się za tych, którzy zginęli, za AJ i za każdego, kogo dotknął dzisiejszy nieszczęśliwy wypadek" - pisał Amerykanin. Później opublikował kolejny wpis, w którym ujawnił dane zmarłych. "Spoczywajcie w pokoju, Sina Ghami i Kevin 'Latif / Latz' Ayodele. Moje myśli i modlitwy są z ich rodzinami, przyjaciółmi i AJ" - dodawał.

To oni zginęli w wypadku w Nigerii

Pierwszy ze zmarłych był specjalistą od rehabilitacji, a także trenerem fitness, który odpowiadał za przygotowanie siłowe i fizyczne. Wielokrotnie pojawiał się w narożniku Joshuy. Był jego wieloletnim przyjacielem. Druga z ofiar również była w bliskiej relacji z bokserem. Był jednym z jego trenerów.

Na tragiczny wypadek zareagował prezydent Nigerii. "Ta ogromna tragedia rzuca głęboki cień na ten sezon. Współczuję Tobie i Twojej rodzinie, AJ, którzy dźwigacie emocjonalny ciężar tego nieszczęśliwego zdarzenia. Jako sportowiec, zawsze wykazywałeś się odwagą, dyscypliną i niezachwianą miłością do naszego kraju. To cechy, które uczyniły Cię powodem do dumy narodowej. W takich chwilach musimy wspierać się nawzajem jako bracia i siostry podzielający wspólny los. Modlę się o siłę, mądrość i łaskę dla Was w tym bolesnym czasie. Niech Bóg obdarzy Was szybkim powrotem do zdrowia, a dusze zmarłych pokojem" - pisał Bola Ahmed Tinubu na X, składając kondolencje.

