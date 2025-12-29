Takich wieści o reprezentancie Polski nikt się nie spodziewał. Ależ zawrzało

30 listopada - wtedy Bartłomiej Drągowski rozegrał ostatni mecz dla Panathinaikosu. Sześć kolejnych przesiedział na ławce rezerwowych, ale i tak jest wokół niego poruszenie. To ze względu na liczne spekulacje - zarówno transferowe (zaczął być łączony m.in. z Widzewem Łódź), jak i dotyczące sytuacji zawodnika.

Bartłomiej Drągowski zakończy karierę? Mariusz Kulesza stanowczo odpowiada

Ma on mieć problemy ze znalezieniem motywacji do gry. Grecki portal sdna.gr przypomniał, iż niektórzy mieli sugerować, że "polski bramkarz przejdzie na emeryturę". Wedle tych doniesień "piłka nożna nie sprawia mu już przyjemności". Spotkało się to ze stanowczą reakcją Mariusza Kuleszy, agenta piłkarza (a także bratankiem prezesa PZPN Cezarego Kuleszy).

- Nikt o niczym takim nie mówił, zwłaszcza "Drago", który nie rozmawia z dziennikarzami. Nie zawracajcie sobie głowy kłamstwami. Nic nie jest prawdą i jestem zdumiony, jak takie plotki się pojawiają - stwierdził w rozmowie ze wspomnianym medium.

Podkreśla on, że bramkarz jest zmotywowany do gry. - Nie ma takiego problemu. To wszystko jest niegodne komentarza. Dragowski ma 28 lat i wciąż ma przed sobą przyszłość w piłce nożnej. Nikomu by czegoś takiego nie powiedział. Będzie nadal grał w piłkę, jest jeszcze młody - oznajmił. Przy tym zwraca uwagę na nie najlepszą sytuację piłkarza.

Bartłomiej Drągowski nie zamierza kończyć kariery, ale ma kłopoty w Panathinaikosie

- Problem w tym, że chce mieć szansę na grę, żeby pojechać z reprezentacją Polski na mistrzostwa świata - przyznał. W hierarchii trenera Rafaela Beniteza polski bramkarz spadł na trzecie miejsce (za Albanem Lafontem i Konstantinosem Kotsarisem), co może znacznie oddalić go od drużyny narodowej.

Od początku sezonu Bartłomiej Drągowski rozegrał 14 meczów dla Panathinaikosu. Cztery z nich zakończył z czystym kontem, w pozostałych 10 spotkaniach łącznie przepuścił 17 bramek. Jesienią zagrał w dwóch meczach reprezentacji Polski, z Nową Zelandią (1:0) i Maltą (3:2).