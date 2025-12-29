Borek odpalił bombę ws. Pietuszewskiego. "Już mogę o tym powiedzieć"

Oskar Pietuszewski jest rozchwytywanym zawodnikiem na rynku transferowym. Jego ruchy śledzi wiele topowych klubów europejskich, na czele z tymi z Premier League czy LaLiga. Najwięcej mówiło się o transferze do FC Porto, z którym Polak ma już być dogadany.

Borek: Z agentem Pietuszewskiego bezpośrednio rozmawia prezydent FC Porto

Więcej informacji na temat całego zamieszania wokół Pietuszewskiego przekazał Mateusz Borek w programie "Moc Futbolu" w Kanale Sportowym. - Przeprowadzałem wywiad z Mariuszem Piekarskim i w "Mocy Futbolu" rzuciłem, że jest 30 klubów, które interesują się Pietuszewskim. Wiem, że była bardzo konkretna oferta z FC Koeln. Wymyślili sobie, by dołączył do Kuby Kamińskiego, ale domyślam się, że ich nie stać na taki transfer - wyznał

Ponadto Mateusz Borek zdradził, że po wywiadzie porozmawiał jeszcze z Mariuszem Piekarskim, agentem Oskara Pietuszewskiego. - Mam nadzieję, że Mariusz nie obrazi, bo znamy się 20 lat. Pewne rzeczy już ujrzały światło dzienne i już mogę o tym powiedzieć. Mariusz przygotowuję tę sprawę od dłuższego czasu osobiście z Villasem Boasem. Są w kontakcie i to jest osobiste zaangażowanie prezydenta FC Porto. To nie jest transfer typu: Piekarski - agent portugalski, ktoś tam jeszcze i Villas Boas tylko bezpośredni kontakt Mariusza, który świetnie mówi po portugalsku - zaznaczył dziennikarz.

Borek: Dwa inne kluby mocno naciskają na transfer Pietuszewskiego

Ponadto dziennikarz wyznał, że są jeszcze dwa kluby, które mocno "naciskają" na transfer Pietuszewskiego. - Usiedliśmy też po tym wywiadzie i Mariusz pyta mnie, który kierunek jest właściwy. Powiedział mi jeszcze dwa kluby, które bardzo mocno naciskają. To jest Real Betis i Atletico. Drugi klub to mnie w ogóle zaszokował - kontynuował.

- Atletico, to wielki klub, ale nie dziś. Tam jest gigantyczna konkurencja, pewnie zaraz wypożyczenie, a nie masz gwarancji, że w poradzi sobie i przebije się w słabszym klubie hiszpańskim. Na mój gust ryzykowałbym z wielkim klubem grającym ofensywnie, dominującym w większości meczów. Dzisiaj Porto, które ma marzenia, by wrócić na tron w Portugalii, jest najlepszym wyborem - podkreślił.

- Porto też jest klubem, który kupuje za 10 mln, a sprzedaje za 50 mln. Podejrzewam, że ktoś ma w głowie to, że jeśli się rozwinie, to zrobią na nim jeszcze większy interes - kontynuował.

Mateusz Borek podkreślił, że rozmowy między klubami cały czas trwają. - Teraz jest okres wyciszenia i myślę, że sprawa nabierze tempa w pierwszym tygodniu po nowym roku - stwierdził.

- Myślę, że rozsądnym rozwiązaniem dla kariery Oskara byłoby, gdyby podpisał i został na pół roku w Jagiellonii. W Portugalii wszystko dla niego będzie nowe, jest chłopakiem bardzo młodym - zaznaczył.

- Myślę, że kwota zakręci się w okolicy 8-11 mln. Może będą wysokie bonusy, coś od następnego transferu - zakończył Borek.