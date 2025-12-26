Powrót na stronę główną

Reprezentant Polski dostał zgodę na transfer! Coraz bliżej

Bartłomiej Drągowski od 2024 roku jest zawodnikiem Panathinaikosu, ale wygląda na to, że już wkrótce zmieni pracodawcę. Greckie media podają, że znalazł się na liście transferowej. To może oznaczać powrót reprezentanta Polski do Ekstraklasy.
Belgia - Polska, Bartłomiej Drągowski
Wychowanek Jagielloni Białystok to piłkarz, który wyjątkowo wcześnie zaczął błyszczeć na seniorskim poziomie. Już jako nastolatek regularnie grał w spotkaniach Ekstraklasy. Miał nawet okazję wystąpić w rozgrywkach Ligi Europy. W 2016 roku, kiedy miał 19 lat, został zawodnikiem włoskiej Fiorentiny. Od tamtego czasu reprezentował jeszcze barwy Empoli, Spezii i właśnie Panathinaikosu.

Drągowski odejdzie z Grecji. Są jasne informacje

Bramkarz do Grecji trafił w styczniu 2024 roku, w ramach wypożyczenia ze Spezii. Niedługo później został  na stałe wykupiony przez Panathinaikos. W tym zespole miał lepsze i gorsze okresy, ale najwidoczniej nie zdołał do siebie wystarczająco przekonać władz klubu. Grecy zastanawiali się ostatnio, czy wolą zaufać Polakowi, czy pochodzącemu z Francji Albanowi Lafontowi. Ostatecznie wybór padł na tego drugiego.

Jak podaje portal "newspao.gr" - Panathinaikos zamierza w miejsce Drągowskiego sprowadzić nowego, lepszego golkipera. "Na rynku krążyły różne nazwiska, ale najważniejszy jest kierunek: Panathinaikos nie chce po prostu kolejnego bramkarza. Chce asa, który zapewni spokój, zdejmie presję i da drużynie czas na odbudowę" - czytamy (cytat za "transfery.info").

Gdzie w najbliższym czasie będzie mógł odejść Drągowski? Tomasz Włodarczyk z "Meczyków" twierdził, że Polak chętnie trafiłby do Widzewa Łódź. Sęk jednak w tym, że zespół z Ekstraklasy nie traktuje transferu 28-latka jako priorytetu. - Dzisiaj w Łodzi doszło do spotkania i rozmów ws. transferu reprezentanta Polski, ale temat nie jest finalizowany - twierdził dziennikarz.

Bartłomiej Drągowski to 4-krotny reprezentant Polski.

