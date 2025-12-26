Reprezentant Polski dostał zgodę na transfer! Coraz bliżej

Wychowanek Jagielloni Białystok to piłkarz, który wyjątkowo wcześnie zaczął błyszczeć na seniorskim poziomie. Już jako nastolatek regularnie grał w spotkaniach Ekstraklasy. Miał nawet okazję wystąpić w rozgrywkach Ligi Europy. W 2016 roku, kiedy miał 19 lat, został zawodnikiem włoskiej Fiorentiny. Od tamtego czasu reprezentował jeszcze barwy Empoli, Spezii i właśnie Panathinaikosu.

Drągowski odejdzie z Grecji. Są jasne informacje

Bramkarz do Grecji trafił w styczniu 2024 roku, w ramach wypożyczenia ze Spezii. Niedługo później został na stałe wykupiony przez Panathinaikos. W tym zespole miał lepsze i gorsze okresy, ale najwidoczniej nie zdołał do siebie wystarczająco przekonać władz klubu. Grecy zastanawiali się ostatnio, czy wolą zaufać Polakowi, czy pochodzącemu z Francji Albanowi Lafontowi. Ostatecznie wybór padł na tego drugiego.

Jak podaje portal "newspao.gr" - Panathinaikos zamierza w miejsce Drągowskiego sprowadzić nowego, lepszego golkipera. "Na rynku krążyły różne nazwiska, ale najważniejszy jest kierunek: Panathinaikos nie chce po prostu kolejnego bramkarza. Chce asa, który zapewni spokój, zdejmie presję i da drużynie czas na odbudowę" - czytamy (cytat za "transfery.info").

Gdzie w najbliższym czasie będzie mógł odejść Drągowski? Tomasz Włodarczyk z "Meczyków" twierdził, że Polak chętnie trafiłby do Widzewa Łódź. Sęk jednak w tym, że zespół z Ekstraklasy nie traktuje transferu 28-latka jako priorytetu. - Dzisiaj w Łodzi doszło do spotkania i rozmów ws. transferu reprezentanta Polski, ale temat nie jest finalizowany - twierdził dziennikarz.

Bartłomiej Drągowski to 4-krotny reprezentant Polski.