Legia poluje na obrońcę. "Niemoralna oferta"

Piłkarze Legii Warszawa są największym rozczarowaniem tego roku. Drużyna ze stolicy po 18 kolejkach ma tylko 19 punktów i jest w strefie spadkowej. Jednym z największych problemów Legii jest zdobywanie bramek. Dotychczas strzeliła tylko 19 goli. Mniej w lidze trafień ma tylko jedna drużyna - Arka Gdynia.

Legia Warszawa chce Słoweńca. "Niemoralna oferta"

Nieco lepiej wygląda postawa formacji obronnej, ale ona też wymaga wzmocnień. Nic zatem dziwnego, że warszawscy działacze szukają wzmocnień. Przede wszystkim na lewej obronie, tym bardziej że fatalną rundę miał Portugalczyk Ruben Vinagre. Słabo spisywali się też inni lewonożni obrońcy: Arkadiusz Reca oraz Patryk Kun.

Tymczasem serwis "Weszło" powołując się na słoweński "Sportklub" poinformował, że na liście życzeń Legii Warszawa jest Jost Urbancić. To 24-letni lewy obrońca, zawodnik klubu NK Olimpija Lublana.

"Według naszych informacji zagraniczne kluby już zwróciły uwagę na Urbancicia. Konkretne zainteresowanie bocznym obrońcą wykazały dwa kluby z Polski - m.in. warszawska Legia. Gdyby klub z Lublany chciał, mógłby już teraz ponad dwukrotnie zwiększyć kwotę zapłaty za Urbancicia, jednak działacze poinformowali zainteresowanych klubów, że 24-latek obecnie nie jest na sprzedaż. Oczywiście – dopóki nie pojawi się niemoralna oferta" - czytamy na portalu "Sportklub".

NK Olimpia Lublana latem tego roku wykupiła piłkarza z norweskiego Vikinga za 350 tysięcy euro. W rundzie jesiennej zagrał on w 19 spotkaniach, zdobył gola i miał dwie asysty.

Legia Warszawa pierwszy mecz w nowym roku zagra 1 lutego u siebie z Koroną Kielce. Początek o godz. 17.30, relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.