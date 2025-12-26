Wielki hit Widzewa. Gwiazdor jeszcze nie zagrał, a już poszedł do mediów

Widzew Łódź, choć spędza zimę na 15. pozycji, potrafił sprowadzić już dwóch interesujących zawodników. Pobił rekord ekstraklasy sięgając po Osmana Bukariego, ale przede wszystkim zdecydował się sprowadzić Lukasa Leragera. Jeśli chodzi o całą ligę to absolutny hit, bo mówimy o piłkarzu, który jeszcze 4 listopada wyprowadzał swój zespół jako kapitan w Lidze Mistrzów. Zagrał dla Kopenhagi z Tottenhamem (0:4). Choć jeszcze nie zadebiutował w Widzewie, to udzielił wywiadu, w którym pochwalił nowego pracodawcę.

Gwiazda nie zagrała jeszcze w Widzewie. Tłumaczy transfer

- Było wiele klubów, które pytały, ale chciałem znaleźć najbardziej kompletny zespół, więc gdy pojawił się Widzew, nie było powodu, by się wahać. Kiedy wszystko dokładnie przeanalizowałem, doszedłem do wniosku, że to jest bardzo, bardzo fajny projekt, którego chcę być częścią. Nie mogę powiedzieć, ile klubów było zainteresowanych. Część z nich mój agent od razu odrzucił. Były też inne, przy których musiałem zdecydować, czy to może być dla mnie interesujące, czy nie - powiedział w rozmowie dla Tipsbladet. Jego słowa cytuje Weszło.

Lerager to nie byle kto w skali ekstraklasy. 10 razy zagrał dla reprezentacji Danii, a polscy kibice mogą go pamiętać z niechlubnego meczu naszej kadry, gdy w 2017 roku przegraliśmy na Parken aż 0:4. Poza grą w ojczyźnie występował także we Włoszech (Genoa), Francji (Girondnis Bordeaux) i Belgii (Zulte-Waregem).

Widzew już latem pokazał duże możliwości transferowe. Zdecydował się zakontraktować Angela Baenę, Sebastiana Bergiera, czy wyłożył niemałe pieniądze na Mariusza Fornalczyka. Łodzianie wciąż liczą się w grze o Puchar Polski. Kto wie? Być może tą ścieżką uda im się awansować do eliminacji europejskich pucharów.