Ronaldo się nie certoli. Perełki za ponad 30 milionów złotych

40-letni gwiazdor światowej piłki nożnej najwyraźniej postanowił nieco bardziej wtopić się w saudyjski krajobraz i dlatego właśnie sprezentował sobie i swojej rodzinie dwie wille w jednym z najbardziej luksusowych miejsc na świecie.

Luksus za niewielkie (dla CR7) pieniądze

Piłkarz Al-Nassr latem podpisał nowy, dwuletni kontrakt, opiewający na sumę 492 milionów funtów. Z perspektywy tej kwoty, kupno dwóch willi w jednym z najbardziej luksusowych kurortów na świecie za 7 milionów funtów nie jest zbyt dużą ekstrawagancją...

Nowe posiadłości Cristiano i jego rodziny znajdują się na wyspie Nujuma, 26 kilometrów od stałego lądu. Można się tam dostać jedynie za pomocą specjalnie wyczarterowanej łodzi lub hydroplanem. Na całej wyspie znajduje się jedynie 19 prywatnych rezydencji. Te Portugalczyka zostały zaprojektowana przez światowej klasy architekta Lorda Normana Fostera w taki sposób, by tworzyć pierścień nad morzem.

"Morze Czerwone to naprawdę niezwykłe miejsce. Od momentu naszej pierwszej wizyty Georgina i ja poczuliśmy więź z wyspą i jej naturalnym pięknem - to miejsce, w którym czujemy spokój. Teraz mamy tu dom i możemy cieszyć się czasem spędzonym z rodziną w całkowitej prywatności i spokoju, kiedy tylko zechcemy" - miał powiedzieć Cristiano Ronaldo.

Co ciekawe, niedaleko wyspy Nujuma znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy (RSI), oferujący bezpośrednie loty z Dżuddy, Rijadu, Dohy, Dubaju, a nawet Mediolanu. Nie będzie więc problemu, by Ronaldo i jego rodzina w całkiem krótkim czasie opuściła swój saudyjski raj na wyspie i pojawiła się np. na Via Montenapoleone w Mediolanie.

Według angielskiego "The Sun" Cristiano Ronaldo stał się właścicielem dwóch wilii: jednej trzypokojowej, drugiej z dwoma sypialniami.

Saudyjskie Al-Nassr już dziś 24 grudnia zmierzy się z irackim Al-Zawraa SC w ramach drugiego poziomu rozgrywek w klubowych mistrzostwa Azji, AFC Champions League Two. Cristiano Ronaldo nie bierze udziału w tej rywalizacji.