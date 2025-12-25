Oto najdroższe kluby sportowe świata. Nie uwierzysz w miejsce Realu

Nie ma bardziej globalnego sportu od piłki nożnej, która gromadzi przed telewizorami setki milionów widzów. Jest zdecydowanie najbardziej rozpowszechnioną dyscypliną sportu. Pomimo tego w najnowszym zestawieniu "Forbesa" wśród 10 najdroższych klubów sportowych świata nie ma ani jednego piłkarskiego.

Oto najdroższy klub świata. Piłka nożna daleko w tyle

"Dallas Cowboys pozostają numerem jeden - tak jak co roku od 2016 roku - ale obecnie wartość America's Team wynosi stratosferyczne 13 miliardów dolarów. Nie brakuje też danych obrazujących spektakularny wzrost wycen franczyz sportowych w ostatnich latach" - czytamy w zestawieniu Forbesa.

Dallas Cowboys to klub futbolu amerykańskiego występujący w lidze NFL. Co ciekawe - w czołowej dziesiątce najdroższych klubów sportowych świata aż siedem stanowią drużyny z tej ligi. Futbol amerykański jawi się więc jako sport, w którym są zdecydowanie największe pieniądze.

Czołowej dziesiątki wcale nie uzupełnia jednak piłka nożna, a koszykówka. Wartość drugiego najdroższego klubu świata - Golden State Warriors występującego w NBA - wynosi 11 miliardów dolarów. Dość powiedzieć, że najdroższym klubem piłkarskim pozostaje Real Madryt, którego wartość oszacowano na 6,75 miliarda dolarów. To daje najbardziej utytułowanemu klubowi w historii Ligi Mistrzów dopiero 20. miejsce w rankingu. W top 50 znalazły się jeszcze tylko trzy piłkarskie kluby.

To Manchester United wyceniany na 6,6 miliarda dolarów, zajmujący 24. miejsce, FC Barcelona wyceniana na 5,65 miliarda dolarów, będąca na 42. pozycji, a także Liverpool wyceniany na 5,4 miliarda dolarów, będący na 48. pozycji.

Najdroższe drużyny sportowe na świecie: