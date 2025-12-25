Jest Wigilia, a tu nagle taki komunikat ws. Ewy Pajor

Statystyki Ewy Pajor w trwającej edycji Lidze Mistrzów prezentują się bardzo dobrze. Polka wystąpiła dotychczas w pięciu spotkaniach i zdobyła cztery bramki. Najskuteczniejszymi zawodniczkami fazy grupowej Ligi Mistrzów były Evelyne Viens (AS Roma) oraz Pernille Harder (Bayern Monachium). Obie mają po pięć bramek.

Ewa Pajor nominowana do prestiżowej nagrody

Ewa Pajor jest za to najskuteczniejsza w lidze hiszpańskiej, w której zdobyła 11 bramek i miała trzy asysty. Druga na liście najlepszych strzelczyń jest jej klubowa koleżanka - Claudia Pina (10 goli). Dobra forma Pajor sprawiła, że ma szansę zdobyć prestiżową nagrodę - dla najlepszej zawodniczki grudnia, przyznawaną przez ligę hiszpańską.

Oprócz Polki szansę otrzymać wyróżnienie ma sześć zawodniczek: Eva Navarro (Real Madryt), Rosa Marquez (Sevilla), Ainhoa Martin (Deportivo La Coruna), Malou Marcetto (F Madrid CFF), Carla Andres (Eibar) i Daniela Agote (Athletic Bilbao).

"Święty Mikołaj przynosi mały prezent: nominowanych do tytułu Gracza Miesiąca Grudnia! Zagłosuj teraz na swojego faworyta i wygraj nagrodę" - czytamy na oficjalnej stronie ligi hiszpańskiej.

O tym, kto otrzyma nagrodę, zadecydują kibice. Mogą oni oddawać głosy do 28 grudnia na stronie tutaj. Wyniki zostaną ogłoszone 12 stycznia 2026 roku.

Pajor w grudniu w trzech meczach ligowych zdobyła dwie bramki.

FC Barcelona jest liderem La Ligi. W 14 spotkaniach zdobyła aż 39 punktów, siedem więcej od wicelidera - Realu Madryt.

FC Barcelona w pierwszym meczu ligowym w nowym roku zagra u siebie z Malagę. Pojedynek rozpocznie się 10 stycznia o godz. 19.