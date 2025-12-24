W pierwszym meczu Pucharu Narodów Afryki Algieria mierzyła się z Sudanem. Oba zespoły znajdują się w grupie E, gdzie rozegrano wcześniej spotkanie Burkina Faso - Gwinea Równikowa. To starcie było szalone i do 95. minuty grająca w 10. Gwinea prowadziła 1:0. Jednak w końcówce doliczonego czasu gry ich rywale dokonali cudu i odwrócili wynik tego spotkania.

REKLAMA

Zobacz wideo Śliwowski o wyjątkowej koszulce Luisa Figo: Wtedy był lepszy od Zidane\'a

Zinedine Zidane zauważony na Pucharze Narodów Afryki

W meczu zamykającym pierwszą kolejkę PNA w grupie E Algieria mierzyła się z Sudanem. To Algierczycy dominowali od początku. Już w drugiej minucie Riyad Mahrez strzelił gola na 1:0. Do przerwy więcej goli nie oglądaliśmy, ale w międzyczasie Salaheldin Alhassan obejrzał dwie żółte kartki - 14. i 39. minuta, osłabiając swoją drużynę.

To nie było jednak "największym" wydarzeniem w pierwszej połowie. W 24. minucie realizator złapał... Zinedine'a Zidane'a na trybunach w czapce i okularach. Były piłkarz i trener m.in. Realu Madryt ma podwójne obywatelstwo - francuskie i algierskie, ale to nie był jedyny powód jego wizyty.

Zobacz też: Ależ wieści w sprawie Ziółkowskiego! To musiało się tak skończyć

W pierwszym składzie na bramce reprezentacji Algierii wystąpił Luca Zidane - jego syn. To było drugie jego spotkanie w narodowych barwach. Syn legendarnego piłkarza zadebiutował w rep. Algierii w październiku w starciu z Ugandą w ramach el. do mistrzostw świata. Ten mecz zakończył się zwycięstwem Algierii 2:1.

W drugiej połowie Algierczycy dopełnili formalności - były piłkarz m.in. Manchesteru City dołożył drugie trafienie w 61. minucie. Z kolei w 85. minucie gola na 3:0 zdobył Ibrahim Maza. Tym samym Algierczycy rozpoczęli PNA od zwycięstwa, a Luca Zidane zanotował pierwsze czyste konto w drugim występie dla kadry Algierii.

Algieria - Sudan 3:0

Gole: Mahrez (2', 61'), Maza (85')

Składy:

Algieria: Zidane - Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri - Boudaoui, Bennacer, Mahrez, Chaibi, Amoura - Bounedjah

Sudan: Elneel - Awad, Saeed Ahmed, Karshom, Khamis - Taifour, Abuaagla, Omer - Alhassan, Eisa A., Eisa M.