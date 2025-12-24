Nowe wieści ws. Grosickiego! Jest nowy, sensacyjny scenariusz

Saga związana z przedłużeniem kontraktu Kamila Grosickiego z Pogonią trwa w najlepsze. Nie wiadomo, czy zostanie doprowadzona do szczęśliwego finału. Czy możliwe jest, aby kapitan szczecinian odszedł w trakcie sezonu? W takim scenariuszu - jak przekonują media - możliwa jest wymiana z Widzewem Łódź, który wciąż trzyma rękę na pulsie

Grosicki przedmiotem wymiany? "Priorytetem wciąż ma być..."

"Choć priorytetem wciąż ma być przedłużenie umowy z Grosickim, to plan B miałby zakładać możliwość wymiany graczy z Widzewem! Jeśli reprezentant Polski nie dogadałby się co do nowej umowy i zgłosił chęć odejścia zimą, to Haditaghi widziałby za niego w Pogoni Mariusza Fornalczyka!" - uważa Piotr Koźmiński z portalu goal.pl.

Fornalczyk to jedno z największych, o ile nie największe rozczarowanie letniego okna transferowego. Za 1,5 mln euro przenosił się z Korony Kielce do Widzewa Łódź i miał być jedną z twarzy nowego Widzewa. Zamiast tego przylgnęła do niego łatka piłkarza niespełniającego oczekiwań. W 17 meczach tego sezonu nie zdobył ani jednego gola i zaliczył tylko jedną asystę.

Warto pamiętać, że Fornalczyk w przeszłości grał w Pogoni. W 63 meczach zdobył cztery gole i zanotował pięć asyst.

Sezon ekstraklasy zostanie wznowiony w ostatni weekend stycznia. 31 stycznia Widzew zagra u siebie z Jagiellonią, a Pogoń 1 lutego zmierzy się w Lublinie z Motorem. Czas pokaże, czy Grosicki i Fornalczyk wystąpią w tych spotkaniach w swoich dotychczasowych barwach.