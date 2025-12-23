Norwegia w żałobie. Nie żyje czołowy zawodnik Pucharu Świata

Sivert Guttorm Bakken był uznanym biathlonistą. Starty w Pucharze Świata rozpoczął w sezonie 2020/21, ale rozpoznawalność zyskał rok później. Regularnie plasował się na czołowych miejscach w Pucharze Świata, dwukrotnie zajmując miejsce na podium.

Najważniejszym występem okazał się kończący sezon 2021/22 wyścig ze startu wspólnego. Norweg odniósł wtedy swoje pierwsze zwycięstwo w karierze, a jednocześnie zapewnił sobie Małą Kryształową Kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej tej specjalności.

Sivert Guttorm Bakken zrezygnował z kariery

Było to o tyle imponujące, że zaledwie rok przed triumfem w Pucharze Świata Bakken przeszedł operację serca. Zabieg pomógł, ale nie na długo. Niedługo później musiał zrezygnować z kariery sportowej. Powodem były problemy zdrowotne - dokładnie zapalenie osierdzia. Po półtora roku Norweg uzyskał pozwolenie na powrót do rywalizacji sportowej. Zaczął od mniej renomowanego Pucharu IBU.

Sezon 2025/26 przyniósł jego powrót do zmagań w Pucharze Świata. 27-latek spisywał się bardzo dobrze. W Oestersund rozpoczął od 4. miejsca w biegu indywidualnym, był też siódmy w sprincie i dziewiąty w biegu pościgowym. Następne były zawody we francuskim Annecy. Tam zajął piątą lokatę w sprincie, osiemnastą w biegu pościgowym oraz był dwudziesty w wyścigu ze startu wspólnego. Zajmował trzynaste miejsce w klasyfikacji generalnej.

Sivert Guttorm Bakken nie żyje

Niestety, okazało się, że był to ostatni start w karierze Norwega. 23 grudnia, zaledwie dwa dni po zakończeniu zawodów w Annecy, opublikowano wiadomość o śmierci Siverta Guttorma Bakkena. Jak podaje Emilie Nordskar, sekretarz generalna norweskiego związku biathlonowego (NSSF), 27-latek został znaleziony martwy w swoim pokoju hotelowym w alpejskiej miejscowości Lavazè we Włoszech.

Słowa Nordskar cytuje NRK. "Jesteśmy rzecz jasna w kontakcie z włoską policją. Trwają intensywne działania i ściśle z nimi współpracujemy. Nie znamy przyczyny śmierci. To zadanie dla policji. Teraz będziemy wspierać rodzinę Siverta, bliskie mu osoby, a także naszych biathlonistów" - czytamy.

Sivert Guttorm Bakken miał wystąpić podczas zbliżających się zawodów Pucharu Świata w Oberhofie (8-11 stycznia), a także w przyszłorocznych zimowych igrzyskach olimpijskich.