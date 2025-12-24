Papszun ledwo przyszedł do Legii, a tu takie słowa

Przed Legią Warszawa niezwykle ważna wiosna. Drużyna zajmuje przedostatnią lokatę w Ekstraklasie i musi natychmiastowo poprawić swoje wyniki. Chociaż Wojskowi odpadli już z Pucharu Polski i Ligi Konferencji, wciąż możliwe jest, że zagrają w przyszłym sezonie w europejskich pucharach. Do czołówki ligi tracą dziesięć punktów.

Do tego jednak potrzebna będzie rewelacyjna postawa w rundzie wiosennej. W tym celu właśnie zatrudniony został Marek Papszun. Pozytywnie ten ruch ocenia Jerzy Dudek. Wybitny reprezentant Polski wypowiedział się na temat Legii w rozmowie dla Goal.pl.

Marek Papszun naprawi Legię?

Dudek skrytykował przerośniętą administrację klubu. "Myślę, że tam jest za dużo ludzi odpowiedzialnych za różne rzeczy i nad czymś takim ciężko zapanować. Jeśli to masz dobrze poukładane, ludzie znają się na swojej pracy, to trzeba im dać czas, a efekty w końcu będą. Natomiast jeśli tych ludzi jest za dużo… A słyszałem, że w strukturach Legii jest ich naprawdę dużo. To wszystko się rozmywa i przestaje być efektywne" - czytamy.

Jednocześnie, były bramkarz Realu i Liverpoolu uważa, że nowy trener pomoże wprowadzić porządek. "Myślę, że teraz tam ludzie troszkę odetchnęli, bo zatrudnienie takiego fachowca jak Papszun pozwoli Legii wrócić na właściwe tory" - stwierdził. Głównym aspektem będzie poprawa wyników i Dudek wierzy, że to się stanie.

Legia Warszawa z mistrzostwem? Jerzy Dudek wierzy

Co więcej, jego zdaniem Legia wciąż jest w grze o mistrzostwo. "Papszun ma bardzo mało czasu, ale jak to poukłada, wprowadzi dyscyplinę na boisku, odbuduje pewność siebie… Jak wygra te 3-4 mecze, to kibice znów będą za tą drużyną. Według mnie europejskie puchary są jak najbardziej w zasięgu Legii. Nie takie rzeczy widzieliśmy w polskiej lidze. Natomiast… No ja bym się pokusił o stwierdzenie, że może nawet włączy się do walki o mistrzostwo Polski" - dodał Dudek.

Były kadrowicz zdaje sobie sprawę z różnic między Rakowem a Legią, mimo to uważa, że przyszłość stołecznego klubu rysuje się w jasnych barwach: "To jest trochę inny klub niż Raków, w Częstochowie miał więcej spokoju i czasu na budowę. Ale widzimy, co zbudował. Podsumowując więc to, co widzę przed Legią: europejskie puchary naprawdę są do zrobienia" - zakończył.

Jerzy Dudek w swojej karierze osiągnął niezwykle dużo. W Feyenoordzie zdobył mistrzostwo Holandii, a także dwukrotnie został wybrany najlepszym bramkarzem ligi. Zapracował na transfer do Liverpoolu, z którym zdobył Ligę Mistrzów. Następnie pełnił funkcję rezerwowego golkipera Realu Madryt. Karierę zakończył w 2011 roku, ale dwa lata później wystąpił po raz 60. w narodowych barwach, dołączając do Klubu Wybitnego Reprezentanta.