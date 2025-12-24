A jednak to koniec! Przełomowe wieści ws. Szymańskiego

Ten sezon nie układa się po myśli Sebastiana Szymańskiego. O ile wcześniej był chwalony przez tureckie media, tak teraz spada na niego coraz większa krytyka. Powodem jest dość słaba forma. Tylko dwa gole i tyle samo asyst w 24 spotkaniach - to nie są statystyki marzeń. Wiele wskazuje na to, że zimą Polaka najpewniej czeka zmiana otoczenia. Teraz zagraniczni dziennikarze przekonują, że taki scenariusz faktycznie się ziści.
"Szymański rozegrał swój ostatni mecz!" - brzmi tytuł na portalu sabah.com.tr. Tak napisał o wtorkowym występie Polaka z Besiktasem w Pucharze Turcji, który zakończył się porażką Fenerbahce (1:2). Kolejne spotkanie ekipa ze Stambułu rozegra 6 stycznia i zdaniem medium, wówczas Szymańskiego w zespole już najpewniej nie będzie. "Fenerbahce nie bierze pod uwagę możliwości sprzedaży zawodnika za mniej niż 10 milionów euro" - czytamy.
"Szymański wielokrotnie dawał do zrozumienia, że chce zmienić otoczenie. Teraz będzie miał czas na rozważanie propozycji w styczniowym oknie transferowym" - dodali dziennikarze. Dokąd trafi? Trudno powiedzieć, ale na brak zainteresowania z pewnością narzekać nie może. Musi wybrać mądrze, a przede wszystkim tak, by dawało mu to szansę regularnej gry.
Regularna gra jest ważna w kontekście marcowych baraży o mistrzostwa świata 2026 i ewentualnej głównej imprezy. Tylko zawodników regularnie grających najpewniej Jan Urban zaprosi do kadry. Jak dotąd Szymański był jednym z podstawowych żołnierzy selekcjonera reprezentacji Polski. Zresztą już od kilku lat regularnie pojawia się na murawie z orzełkiem na piersi.