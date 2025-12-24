Powrót na stronę główną

A jednak to koniec! Przełomowe wieści ws. Szymańskiego

Kontrakt Sebastiana Szymańskiego obowiązuje do końca czerwca 2027 roku, ale coraz bardziej prawdopodobne jest, że nie wypełni go w całości. Takie zdanie ma jeden z tureckich portali. Ba, jak donosi redakcja, do pożegnania może dojść szybciej niż się spodziewano. A może już doszło?
Ukonferencja prasowa Jana Bednarka i Sebastiana Szymanskiego na zgrupowaniu przed EURO
Ten sezon nie układa się po myśli Sebastiana Szymańskiego. O ile wcześniej był chwalony przez tureckie media, tak teraz spada na niego coraz większa krytyka. Powodem jest dość słaba forma. Tylko dwa gole i tyle samo asyst w 24 spotkaniach - to nie są statystyki marzeń. Wiele wskazuje na to, że zimą Polaka najpewniej czeka zmiana otoczenia. Teraz zagraniczni dziennikarze przekonują, że taki scenariusz faktycznie się ziści. 

Sebastian Szymański zadecydował. "Ostatni mecz"

"Szymański rozegrał swój ostatni mecz!" - brzmi tytuł na portalu sabah.com.tr. Tak napisał o wtorkowym występie Polaka z Besiktasem w Pucharze Turcji, który zakończył się porażką Fenerbahce (1:2). Kolejne spotkanie ekipa ze Stambułu rozegra 6 stycznia i zdaniem medium, wówczas Szymańskiego w zespole już najpewniej nie będzie. "Fenerbahce nie bierze pod uwagę możliwości sprzedaży zawodnika za mniej niż 10 milionów euro" - czytamy.

"Szymański wielokrotnie dawał do zrozumienia, że chce zmienić otoczenie. Teraz będzie miał czas na rozważanie propozycji w styczniowym oknie transferowym" - dodali dziennikarze. Dokąd trafi? Trudno powiedzieć, ale na brak zainteresowania z pewnością narzekać nie może. Musi wybrać mądrze, a przede wszystkim tak, by dawało mu to szansę regularnej gry.

Walka o MŚ 2026 trwa

Regularna gra jest ważna w kontekście marcowych baraży o mistrzostwa świata 2026 i ewentualnej głównej imprezy. Tylko zawodników regularnie grających najpewniej Jan Urban zaprosi do kadry. Jak dotąd Szymański był jednym z podstawowych żołnierzy selekcjonera reprezentacji Polski. Zresztą już od kilku lat regularnie pojawia się na murawie z orzełkiem na piersi. 

