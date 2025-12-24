Była 11:37, kiedy Wisła odpaliła bombę. Oto nowy współwłaściciel

Wisła Kraków wciąż zmaga się z problemami, które trapią klub po spadku z Ekstraklasy. Prezes klubu Jarosław Królewski zdradził podczas niedawnej rozmowy z "Polsat Sport", że "Biała Gwiazda" funkcjonuje w I lidze w dużej mierze dzięki osobom, które zdecydowały się nabyć jej akcje.

- Jesteśmy od ponad trzech lat poza Ekstraklasą i największym sukcesem tego okresu jest fakt, że konsekwentnie unikaliśmy zadłużania klubu na zewnątrz. Funkcjonowanie Wisły w 1. Lidze w ponad 90 procentach finansowane jest przez akcjonariuszy, co w realiach polskiej piłki jest wciąż sytuacją wyjątkową, patrząc na patologiczne i nierynkowe mechanizmy wsparcia klubów z budżetów samorządowych i państwowych - przyznał.

Nie krył również, że największym wyzwaniem dla klubu jest utrzymanie płynności finansowej. Ta jest możliwa między innymi dzięki pożyczkom udzielanym przez niego oraz Jakuba Błaszczykowskiego, którzy są głównymi akcjonariuszami Wisły.

- Po latach porządkowania struktury klubu, wciąż ujawniają się historyczne zobowiązania, jak w przypadku zadłużenia sprzed 23 lat na wiele milionów złotych, spłaconego w ostatnim czasie. Dziś jednak organizacja jest na takie sytuacje znacznie lepiej przygotowana - stwierdził Królewski.

Dr Jacek Piątek nowym akcjonariuszem. "Strategiczne wzmocnienie ambicji"

Teraz do grona osób wspierających klub z Krakowa finansowo dołączy kolejna osoba. Oficjalnie poinformowano, że do grona akcjonariuszy dołączył dr hab. n. med. Jacek Piątek - kardiochirurg i transplantolog.

"Dr Jacek Piątek obejmie 19 000 akcji Wisły Kraków S.A., a środki pozyskane w ramach tej inwestycji wesprą bieżącą działalność klubu oraz realizację strategicznych inicjatyw rozwojowych, wzmacniających jego stabilność i długoterminowy potencjał" - czytamy w ogłoszeniu opublikowanym na oficjalnej stronie klubu.

Dr Piątek jest związany z piłką nożną od najmłodszych lat. Sam grał w piłkę, reprezentując Halniaka Maków Podhalański, a następnie, już w trakcie studiów, pełnił funkcję kapitana zespołu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dwukrotnie zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski Akademii Medycznych.

"Dołączenie dr. hab. n. med. Jacka Piątka do akcjonariatu Wisły Kraków S.A. stanowi wyraz zaufania do kierunku rozwoju klubu oraz potwierdza rosnącą atrakcyjność projektu właścicielskiego. Jego doświadczenie w zarządzaniu zespołami wysokospecjalistycznymi, prowadzeniu projektów o strategicznym znaczeniu oraz wieloletnia pasja sportowa będą cennym wsparciem dla dalszego wzmacniania pozycji Wisły Kraków" - twierdzi klub.

Pozytywnie o wykupieniu akcji przez dr. Piątka wypowiedział się również Jarosław Królewski. Prezes "Białej Gwiazdy" zaznaczył, że dołączenie do klubu uznanego kardiochirurga może pomóc na wielu obszarach.

- Cieszę się, że Wisła Kraków po raz kolejny wzmacnia swoje struktury o wybitną osobowość i konsekwentnie buduje tożsamość klubu, w którym równie istotną rolę jak sport odgrywają wiedza, nauka i kompetencje. Dołączenie Jacka to dla mnie nie tylko ważny krok personalny, ale przede wszystkim strategiczne wzmocnienie naszych ambicji w obszarze centrum badawczo-rozwojowego oraz projektów z pogranicza sportu oraz nowoczesnych i autorskich rozwiązań technologicznych w segmencie cardio - mówił na łamach oficjalnej strony klubu Królewski.

- Kibicem Wisły Kraków jestem od ponad 30 lat. Wejście do akcjonariatu to dla mnie coś więcej niż kibicowanie z trybun - to jasny sygnał: to także mój klub. Wisła Kraków to marka i legenda polskiej piłki, a możliwość uczestniczenia, choćby w niewielkim stopniu, w jej historii była moim osobistym marzeniem. Wierzę w dalszy rozwój klubu - zarówno sportowy, jak i organizacyjny - stwierdził dr Piątek.

Na półmetku pierwszoligowych rozgrywek Wisła zajmuje pozycję lidera. Krakowianie mają na swoim koncie 43 punkty, a ich przewaga nad Polonią Bytom wynosi dziewięć oczek. Do gry wrócą 6 lutego, kiedy to na własnym stadionie podejmą GKS Tychy.

