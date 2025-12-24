Nagle gruchnęły wieści ws. Zidane'a. Jest porozumienie

Francja nie obroniła mistrzostwa świata z 2018 roku. Przed trzema laty uległa Argentynie po pasjonującym i pełnym zwrotów akcji finale. O tytule zadecydowały rzuty karne. Mimo wszystko będzie jednym z największych faworytów przyszłorocznej edycji turnieju. Trafiła do grupy z Senegalem i Norwegią. Pewne jest, że na imprezie drużynę poprowadzi Didier Deschamps, ale co potem?

Zinedine Zidane o krok od reprezentacji Francji? Padła data

Już od dawna mówiło się, że zainteresowany posadą selekcjonera jest Zinedine Zidane. Francuz odrzucał kolejne oferty z klubów i reprezentacji, czekając na tą z rodzimej federacji. I okazuje się, że takowa nadeszła. Jak donosi klix.ba, były trener Realu Madryt "osiągnął wstępne porozumienie". Kiedy ma dojść do przejęcia stanowiska? "Dopiero po przyszłorocznym mundialu" - czytamy.

Jeśli doniesienia okażą się prawdziwe, to będzie to wielki powrót Zidane'a do futbolu. Po raz ostatni na ławce zasiadał w czerwcu 2021 roku. Wówczas pracował w Realu. Zresztą tylko z tym klubem miał okazję współpracować przez całą karierę trenerską. Pierwszą drużynę prowadził aż trzykrotnie, zgarniając m.in. trzy trofea Ligi Mistrzów z rzędu. W ostatnich tygodniach pojawiały się plotki, że Francuz może wejść do tej samej rzeki po raz czwarty, zastępując Xabiego Alonso, ale, póki co, Hiszpan zasiada na ławce.

Mbappe już dawno mówił, kogo chce zobaczyć w kadrze po Deschampsie

Z ewentualnego objęcia przez Zidane'a stanowiska selekcjonera reprezentacji Francji powinni być zadowoleni też kadrowicze, a w szczególności Kylian Mbappe. Już wcześniej piłkarz deklarował, że tylko ten szkoleniowiec może zastąpić Deschampsa. - Tylko on może to zrobić. Jeśli to będzie on, okej! Jeśli to będzie ktoś inny, też w porządku. Jednak tylko on w całej historii francuskiego futbolu ma prawie wszelkie podstawy. Jego historia jest tylko jedna. Nikt nie będzie w stanie tego powtórzyć. Możesz tylko podziwiać jego klasę - mówił Mbappe.