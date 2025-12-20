Polska patrzy z góry na wszystkich. To nie żart. "Górują nad potęgami"

Lech Poznań, Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa zdobyły w tym sezonie łącznie 13.625 punkty w krajowym rankingu UEFA. A to najpewniej nie koniec, bo w fazie pucharowej Ligi Konferencji zagrają wszystkie drużyny poza Legią.

Polska liderem w Europie. "Górują nad potęgami"

Dzięki takiemu wynikowi Polska na razie jest liderem krajowego rankingu UEFA - 13.625 pkt, to więcej niż do tej pory zdobyły kluby z Anglii (13.468), Niemiec (12.285), Włoch (11.250), Hiszpanii (11.218) czy Francji (10.714). Nic dziwnego, że z podziwem na pozycję Polski patrzą inne kraje, których ligi - przynajmniej na pierwszy rzut oka - nie powinny być dużo słabsze od Ekstraklasy.

Rumuński portal adevarul.ro pisze o "niespodziance" i zauważa, że choć Polska jest krajem bez drużyny w Lidze Mistrzów, to "góruje nad potęgami".

Jednocześnie Rumuni przypominają, że Polska najpewniej tego miejsca nie utrzyma w 2026 roku - wszystko przez to, że zostały jeszcze dwie kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Potęgi po prostu będą miały okazję nadgonić Polskę. Do tego dojdą też bonusy punktowe za awans do kolejnej fazy LM i LE.

Widzą to wszyscy. "Legia zrujnowała ich wynik"

Rumuni zauważyli też, że najgorzej w Lidze Konferencji poszło Legii Warszawa - a to drużyna, której trenerem niedawno był Rumun Edward Iordanescu. "Legia zrujnowała ich wynik" - portal pisze wprost. I przypomina, że Polska nie jest jedyną pucharową niespodzianką w tym sezonie. Bardzo dobry wynik osiągają też Cypryjczycy, którzy do tej pory zdobyli łącznie 11.406 punktów. Daje im to 4. miejsce w klasyfikacji UEFA - za Niemcami, ale tuż przed Włochami.

Polskie kluby do gry w Lidze Konferencji wrócą dopiero na wiosnę. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok wezmą udział w play-offach, które odbędą się pod koniec lutego. Raków Częstochowa jako wicelider fazy ligowej od razu awansował do 1/8 finału - mecze tej fazy odbędą się w połowie marca.