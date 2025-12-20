Rasistowski skandal w Pucharze Polski. Jest decyzja PZPN

Na początku grudnia Lechia Gdańsk rozgrywała swój mecz w ramach STS Pucharu Polski. Gdańszczanie mierzyli się wówczas z Górnikiem Zabrze, który ostatecznie wygrał to spotkanie 3:1. Pierwszego gola strzelił Rafał Janicki, a następnie dublet dla Górnika strzelił Ousmane Sow. Honorowe trafienie dla trójmiejskiego klubu zanotował Dawid Kurminowski.

Skandaliczne zachowanie "kibiców" Lechii Gdańsk

Szerokim echem odbiło się to, co się stało przy golu Sowa na 3:1. "Kibice" Lechii Gdańsk zaczęli krzyczeć i obrażać. "Je*** mu****. Lechia to biała drużyna" - wrzeszczano na trybunach.

To, co się stało zostało szeroko skomentowane przez np. Lukasa Podolskiego, który stwierdził: "Nie ma miejsca na rasizm w naszym społeczeństwie, sporcie i życiu. To musi się skończyć, i to natychmiast. Wszyscy jesteśmy z tobą, bracie" - napisał.

Z kolei rzecznik prasowy Górnika Zabrze grzmiał: "Oczekujemy stanowczej reakcji i wyciągnięcia konsekwencji wobec haniebnych zachowań, jakie miały miejsce podczas meczu Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze" - oświadczył Mateusz Antczak w serwisie X.

Z kolei rzeczniczka Lechii Gdańsk poinformowała, że klub "nie akceptuje zachowań sprzecznych z normami społecznymi" oraz zapewniła, iż wystosowane zostały przeprosiny.

Lechia została ukarana za to, co stało się w meczu z Górnikiem

Postępowanie w tej sprawie wszczęto dwa dni po meczu, czyli 4 grudnia. Teraz serwis trojmiasto.pl poinformował, iż na podstawie przeprowadzonego śledztwa zdecydowano o ukaraniu Lechii Gdańsk.

"Klub Lechia Gdańsk za rasistowskie zachowanie swoich kibiców w meczu PP z Górnikiem Zabrze z dnia 02.12.2025 został ukarany karą pieniężną 35.000 zł" - napisano w uzasadnieniu, cytowanym przez serwis.

Dziennikarze przypominają także, iż Lechia dostała także karę za mecz z górnikiem, który rozgrywano 5 grudnia. Za pirotechnikę na trybunach ukarano klub karą pieniężną 100 tys. zł i zakazem uczestnictwa w grupie zorganizowanej kibiców na mecze z Motorem i Arką.