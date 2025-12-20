Fatalne wieści dla klubu Ronaldo. Kara spadła jak grom z jasnego nieba

Wielkimi krokami zbliża się zimowe okienko transferowe. Ponadto piłkarze, którym w czerwcu kończą się kontrakty, będą mogli już rozmawiać z potencjalnymi następnymi pracodawcami. Taką możliwość będzie miał np. Robert Lewandowski, który wzbudza zainteresowanie klubów z Serie A, Turcji, MLS czy Arabii Saudyjskiej. Jednak 37-latkowi nie spieszy się z decyzją.

Cios w klub Cristiano Ronaldo

W Arabii Saudyjskiej gra mnóstwo gwiazd z Cristiano Ronaldo na czele. Drużyna po dziewięciu meczach przewodzi w tabeli Saudi Pro League z kompletem zwycięstw. Jednak pojawiły się problemy. Zimą drużyna nie będzie mogła się wzmocnić, o czym donosi goal.com.

Serwis informuje, iż FIFA nałożyła na drużynę zakaz transferowy przed styczniowym okienkiem. "W piątek organizacja zarządzająca zaktualizowała swój oficjalny rejestr, umieszczając klub Saudi Pro League na liście klubów z zakazem rejestracji nowych zawodników. Jako datę rozpoczęcia sankcji podano 19 grudnia, choć nie podano jeszcze ostatecznych ustaleń" - czytamy.

Dziennikarze informują, że w przeciwieństwie do standardowych zakazów obejmujących liczbę okienek, sankcje dla Al-Nassr są oznaczone jako "do odwołania".

"Ta niejasność wzbudziła obawy w Rijadzie, zwłaszcza że planowanie składu na drugą połowę sezonu jest już w toku. Al-Nassr nie jest jedynym klubem objętym sankcjami – na liście FIFA znajdują się również inne saudyjskie kluby, takie jak Al Shabab, Damac i Al Riyadh" - czytamy.

Nie pierwsza kara dla Al-Nassr

To nie pierwszy raz, kiedy Al-Nassr zostało ukarane. W lipcu 2023 roku, czyli kilka miesięcy po transferze Cristiano Ronaldo, klub otrzymał zakaz rejestracji piłkarzy. Jak przypomina goal.com, ta kara dotyczyła nieprawidłowości finansowych związanych z transferem Ahmeda Musy z Leicester City w 2018 roku.

"Musa dołączył do Al-Nassr w ramach umowy o wartości 14 milionów funtów (18,75 miliona dolarów) i zdobył mistrzostwo ligi, zanim odszedł w 2020 roku. Jednak FIFA później orzekła, że ??Al-Nassr nie uregulował 390 000 funtów z tytułu dodatków za wyniki należnych Leicesterowi. Pomimo ostrzeżeń wydanych już w 2021 roku, płatność nie została zrealizowana na czas, co spowodowało zakaz rejestracji" - zrelacjonowano.

Ostatecznie klub zapłacił ok. 2 mln euro, co pozwoliło uchylić zakaz transferowy. "Nie jest jasne, czy historia się powtórzy, ale precedens wskazuje, że problem ma najprawdopodobniej charakter finansowy, a nie sportowy, i potencjalnie da się go rozwiązać po uregulowaniu zaległych zobowiązań" - zakończono.