Powrót na stronę główną

Wielki powrót do kadry Urbana? Był pośmiewiskiem, teraz się nim zachwycają

To miał być koniec poważnej kariery Tymoteusza Puchacza. Transfer do azerskiego Sabah Baku okazał się być jednak strzałem w dziesiątkę. 26-latek cieszy się uznaniem kibiców, a jego klub jest liderem Premyer Ligi. "Jest jednym z najlepszych w Azerbejdżanie" - zachwycają się media.
Asysta Tymoteusza Puchacza
Screen z https://x.com/Adam_Zmudzinski/status/1998087210122547272

Tymoteusz Puchacz przyzwyczaił kibiców do wizerunku pozytywnego, ale i kontrowersyjnego gościa. Gdy we wrześniu tego roku 15-krotny reprezentant Polski trafiał do azerskiego Sabah Baku, wielu wróżyło mu przedwczesne zakończenie kariery. Zawodnik odbił się od Unionu Berlin, Holstein Kiel i Plymouth Argyle, co nie wróżyło zbyt dobrze na przyszłość.

Zobacz wideo Kosecki z mocnym przesłaniem w sprawie piłkarzy Legii: Współczuję im. Cierpią na tym ich bliscy

Obieżyświat. Kariera Puchacza to materiał na książkę podróżniczą

26-latek w ciągu czterech i pół roku od odejścia z Lecha Poznań zagrał już w siedmiu różnych klubach w pięciu krajach. Oprócz wspomnianych wyżej drużyn reprezentował barwy tureckiego Trabzonsporu, greckiego Panathinaikosu oraz niemieckiego Kaiserslautern. We wszystkich tych zespołach grał ze zmiennym szczęściem.

W Turcji sięgnął po mistrzostwo kraju, występując dziewięciokrotnie w meczach ligowych. W Grecji z kolei zagrał w 13 meczach, ale ani Trabzonspor, ani Panathinaikos nie były z gry Polaka na tyle zadowolone, żeby wykupić go z Unionu Berlin.

Bundesliga była dla "Puszki" zbyt wysokimi progami. Za to na jej zapleczu prezentował się nieźle, a kibice Kaiserslautern darzyli go olbrzymią sympatią. Tam zresztą zaliczył najlepszy sezon od wyjazdu z Polski - w 31 meczach na poziomie 2. Bundesligi strzelił jednego gola i zanotował aż 10 asyst. Ponadto dotarł z zespołem do finału krajowego pucharu, który ostatecznie padł łupem Bayeru Leverkusen. W DFB-Pokal Puchacz dołożył 3 asysty.

W sezonie 2024/25 Polak znów spróbował swoich sił w najwyższej klasie rozgrywkowej w Niemczech - po 10 spotkaniach na tym poziomie w barwach Holstein Kiel okazało się jednak, że to nie ma sensu. Puchacz zasłynął jedynie z uciszania kibiców Bayernu Monachium po asyście przy golu na... 1:6.

Następnie 26-latek udał się na wypożyczenie do Plymouth Argyle. I wydawało się, że w Anglii będzie naprawdę dobrze. Zwłaszcza, że już w debiucie przeciwko Oxford United lewy obrońca zaliczył asystę. Świetnie spisał się również w wygranym meczu FA Cup z Liverpoolem. Problem w tym, że to był koniec krótkiej listy dobrych meczów Puchacza w zespole z Championship.

Wybrał Azerbejdżan nad Polskę. Wyśmiewano go

W Kilonii kolejnej szansy już nie dostał, więc zaczął rozglądać się za opcją wypożyczenia. Pod koniec okienka transferowego było już niemal przesądzone, że Puchacz ponownie zagra w GKS-ie Katowice, w którym występował na zasadzie wypożyczenia z Lecha Poznań. Zawodnik przeszedł testy medyczne, dał słowo trenerowi Rafałowi Górakowi, ale ostatecznie umowy nie podpisał, gdyż z ofertą przyszło azerskie Sabah Baku.

Zobacz też: Widzew wydał fortunę na nową gwiazdę. Nie mogą w to uwierzyć. "Został oszukany"

W tamtym momencie wielu kibiców i dziennikarzy zakwestionowało decyzję "Puszki". Zamiast odbudowy w Ekstraklasie wybrał, jak to określano, "azerskie pastwiska" i grę w lidze zdominowanej przez Karabach Agdam. Coraz częściej mówiono o nim jako o ciekawostce i "hobby playerze", aniżeli o potencjalnym powrocie do reprezentacji Polski. Zwłaszcza, że głośniej było lewym obrońcy w kontekście występu w youtube'owym turnieju "Sabotażysta", niż w kontekście gry w piłkę.

Niespodzianka. Puchacz odżył i ma się dobrze

Tymczasem Puchacz w stolicy Azerbejdżanu faktycznie odżył. W 13 rozegranych meczach ligowych zaliczył cztery asysty, w tym trzy po stałych fragmentach gry. Polak z miejsca stał się kluczowym piłkarzem swojego klubu, który nie przegrał żadnego spotkania z 26-letnim lewym obrońcą w wyjściowym składzie. Seria spotkań Sabah Baku bez porażki trwa od momentu zakontraktowania Puchacza. Ot, taki talizman.

Tej passy nie dał rady zakończyć nawet Karabach. W czwartkowe popołudnie ekipa ze stolicy kraju pokonała występującego w Lidze Mistrzów rywala 2:1. Puchacz rozegrał cały mecz, a media są nim zachwycone.

- Tymoteusz Puchacz stał się już jednym z kluczowych zawodników Sabah. Trener niemal zawsze wystawia go od pierwszej do ostatniej minuty. Biorąc pod uwagę poziom ligi azerskiej, jest dobrym zawodnikiem - przyznał cytowany przez "WP SportoweFakty" dziennikarz portalu "Sport24.az", Ceyhun Aliyev.

- Puchacz jest ważnym ogniwem w strategii Valdasa Dambrauskasa. Jest również uważany za jednego z najlepszych piłkarzy w Azerbejdżanie. Z zewnątrz rozgrywki ligi azerskiej mogą nie przyciągać uwagi, nie wydają się atrakcyjne, ale piłkarze, którzy tu przyjeżdżają, przyznają, że Premyer Liga jest trudna i wymagająca - stwierdził z kolei w rozmowie z "WP SportoweFakty" Mirbaghiragha Jafarli z serwisu "Sportal.az".

Wróci do reprezentacji? Azerskie media: "To możliwe"

Azerscy dziennikarze są również przekonani, że Puchacz dobrymi występami w barwach Sabah jest w stanie przekonać do siebie selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana. Zwłaszcza, że regularnie powoływany z ligi azerskiej jest bramkarz Karabachu, Mateusz Kochalski.

- Polska ma silnych zawodników na tej pozycji. Aby Tymoteusz Puchacz mógł zasłużyć na powołanie do reprezentacji, musi się jeszcze bardziej wykazać. Jeśli Sabah stanie się bardziej ambitny i zakwalifikuje się do głównych etapów europejskich rozgrywek, będzie miał większe szanse na zaprezentowanie swoich umiejętności. Ma potencjał, by grać w reprezentacji Polski - stwierdził Aliyev na łamach "WP SportoweFakty".

Tymoteusz Puchacz po raz ostatni w narodowych barwach zagrał 18 listopada 2024 roku w przegranym meczu ze Szkocją (1:2). Najczęściej z jego usług w reprezentacji Polski korzystał Paulo Sousa, który zresztą dał mu szansę debiutu w 2021 roku w starciu towarzyskim przeciwko Rosji (1:1).

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/15 Zbigniew Boniek swoją karierę zaczynał w:

Quiz wiedzy. Jesteś fanem piłki nożnej? Pytamy o najlepszych piłkarzy. Znasz wszystkich?