Sensacyjne wieści ws. Guardioli! 10 lat i koniec?

Pep Guardiola to z pewnością jeden z najlepszych trenerów ostatnich kilkunastu lat i jeden z ojców sukcesów Manchesteru City, z którym związał się latem 2016 roku. Swoimi metodami szkoleniowymi walnie przyczynił się do wprowadzenia "The Citizens" na tę najwyższą półkę w futbolowej hierarchii. Wygrał Ligę Mistrzów, sprawił, że Manchester City dominował w Premier League.

W Manchesterze szykują się na odejście Guardioli. Padło nazwisko następcy

W Manchesterze sporo zawdzięczają Guardioli. Gdyby mogli, nie pozwoliliby mu nigdy odejść z klubu. Ale ten dzień w końcu będzie musiał nadejść. Co prawda Guardiola ma kontrakt ważny do końca czerwca 2027 r., ale jest ryzyko, że odejdzie wcześniej.

Według "The Athletic" rośnie prawdopodobieństwo, że Guardiola pożegna się z Manchesterem City już po tym sezonie. Ostateczną decyzję ma podjąć bliżej końca sezonu.

Władze City wiedzą o tym, że Guardiola się nad tym zastanawia, dlatego już przygotowują się na wypadek odejścia Hiszpana. Mają poważnie analizować temat jego zastępstwa, a nawet upatrzyły konkretnego kandydata.

Faworytem do przejęcia posady po Guardioli ma być Enzo Maresca, który dziś prowadzi Chelsea. Włoch wygrał z "The Blues" Ligę Konferencji UEFA i Klubowe Mistrzostwa Świata FIFA. Jego praca w Londynie może imponować. Ale innym argumentem, który ma przemawiać za jego kandydaturą, jest fakt, że całkiem dobrze zna Manchester City. W sezonie 2020/2021 prowadził zespół U23, a w sezonie 2022/2023, kiedy "The Citizens" zdobyli potrójną koronę, był asystentem Guardioli.

"Mając za sobą wcześniejsze doświadczenia na stanowiskach kierowniczych i młodzieżowych, Maresca nadal ma wielbicieli we władzach i oczekuje się, że zajmie ważne miejsce, jeśli pojawi się wakat, choć nie będzie jedynym kandydatem" - czytamy na łamach "The Athletic".

Wyciągnięcie Mareski z Chelsea nie będzie jednak takie łatwe. Ma ważny kontrakt z londyńczykami do końca czerwca 2029 r. Do tego wszyscy w klubie są zadowoleni z jego pracy, są dobre wyniki. Manchester City ma jeszcze czas na analizy i podjęcie ostatecznej decyzji.

W sobotę Manchester City zagra u siebie z West Hamem United. W tabeli Premier League jest wiceliderem, ze stratą dwóch punktów do Arsenalu. Z kolei w Lidze Mistrzów "The Citizens" są na czwartej pozycji z 13 punktami na koncie po sześciu meczach. Są na dobrej drodze do bezpośredniego awansu do 1/8 finału.