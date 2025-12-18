Powrót na stronę główną

Ależ wieści! To tam ma trafić największy polski talent. Będzie jak Haaland?

Lista klubów zainteresowanych pozyskaniem Oskara Pietuszewskiego ciągle się wydłuża. Arsenal, Bayern, Barcelona, Chelsea, Manchester City, Porto... Teraz pojawił się nowy, niezwykle ciekawy kierunek. O kulisach opowiedział Piotr Wołosik w podcaście Ofensywni. Otoczenie 17-latka miało otrzymać atrakcyjny plan rozwoju piłkarza. Z kolei Jagiellonii z pewnością nie zaimponuje możliwa kwota wykupu.
Oskar Pietuszewski
fot. Screen: TVP Sport

Oskar Pietuszewski jest największym talentem Ekstraklasy. Wychowanek Jagiellonii Białystok już czaruje w narodowej reprezentacji do lat 21, choć sam pełnoletni będzie dopiero w maju. Nic dziwnego zatem, że pozyskaniem go zainteresowane są największe kluby Europy. 

Zobacz wideo Totalna degrengolada w Legii

Barcelona, Bayern, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Porto... Lista drużyn, w których Pietuszewski miałby występować wydłuża się niemalże co tydzień. Jagiellonia zaciera ręce, gdyż wszystko wskazuje na pobicie - i to z wielkim zapasem - transferowego rekordu ligiJakub Moder, Kacper Kozłowski oraz Ante Crnac odchodzili z Ekstraklasy za 11 milionów euro. 

Nowy kierunek dla Pietuszewskiego

Okazuje się jednak, że na horyzoncie pojawił się jeszcze jeden, niezwykle ciekawy kierunek. Jak podaje Piotr Wołosik w podcaście Ofensywni, swoje zainteresowanie ściągnięciem 17-latka wyraził Red Bull Salzburg. Jest to miejsce, w którym na szerokie wody wypłynęło wielu znakomitych piłkarzy. Sadio Mane, Dayot Upamecano, Benjamin Sesko czy też Erling Haaland - lista byłych piłkarzy tego klubu imponuje. Od sezonu 2008/09 Red Bull Salzburg zdobył 13 mistrzostw Austrii, ale w ostatnich dwóch latach odstąpili miejsca Sturmowi Graz.

- Jak ktoś wymienia City, Liverpool i Barcelonę, to trudno na tej szali położyć Red Bull Salzburg. To jest jednak klub, który wypuścił w świat Erlinga Haalanda i jeszcze kilku zawodników wielkiego kalibru. Ten projekt, który już przedstawił, czy ma zamiar przedstawić Red Bull pod kątem Oskara Pietuszewskiego, jest bardzo fajny, bardzo przytomny, może się podobać - stwierdził dziennikarz Przeglądu Sportowego.

Zobacz też: Spełnił się czarny scenariusz ws. Śląska Wrocław. "Postanowiono się modlić"

W tym wszystkim znajduje się jednak jeden, ale za to gigantyczny haczyk. Salzburg z reguły nie wydaje takich pieniędzy na zawodników. W całej historii klub przeprowadził zaledwie siedem transferów o wartości minimum 10 milionów euro. Ich najdroższym zakupem był Lucas Gourna-Douath, pozyskany z Saint Etienne za 13 milionów euro. Jagiellonia oczekuje kwoty o dwa miliony wyższej. 

Pietuszewski odejdzie z Jagiellonii? 

Nastroje w sprawie Pietuszewskiego tonuje jego agent. Mariusz Piekarski w rozmowie z Mateuszem Borkiem opowiedział, co jest celem na najbliższe lata kariery 17-latka. - Cały czas myślimy, jesteśmy w procesie. Czekamy na (czwartkowy - red.) mecz, bo Jagiellonia gra z Alkmaar. Mamy parę pomysłów. Jest parę rozmów, więcej nie będę jakby zdradzał, ale w kierunku bardziej rozwoju. Cały czas rozwój. Oskar ma 17 lat, pamiętajmy, że za 2,5 roku będzie miał 20. Dalej będzie młody, więc idziemy zdecydowanie w rozwój - stwierdził na antenie Kanału Sportowego.

Jagiellonia faktycznie zmierzy się z AZ Alkmaar w ostatnim meczu Ligi Konferencji. Tylko wielopozioma katastrofa może odebrać białostoczanom miejsce wśród najlepszych 24 drużyn, które awansują do fazy pucharowej. Spotkanie to rozpocznie się w czwartek, 18 grudnia, o godzinie 21:00 - podobnie jak wszystkie pozostałe mecze. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych z pojedynków polskich drużyn w LK na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/15 Zbigniew Boniek swoją karierę zaczynał w:

Quiz wiedzy. Jesteś fanem piłki nożnej? Pytamy o najlepszych piłkarzy. Znasz wszystkich?