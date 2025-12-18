Ależ wieści! To tam ma trafić największy polski talent. Będzie jak Haaland?

Oskar Pietuszewski jest największym talentem Ekstraklasy. Wychowanek Jagiellonii Białystok już czaruje w narodowej reprezentacji do lat 21, choć sam pełnoletni będzie dopiero w maju. Nic dziwnego zatem, że pozyskaniem go zainteresowane są największe kluby Europy.

Barcelona, Bayern, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Porto... Lista drużyn, w których Pietuszewski miałby występować wydłuża się niemalże co tydzień. Jagiellonia zaciera ręce, gdyż wszystko wskazuje na pobicie - i to z wielkim zapasem - transferowego rekordu ligi. Jakub Moder, Kacper Kozłowski oraz Ante Crnac odchodzili z Ekstraklasy za 11 milionów euro.

Nowy kierunek dla Pietuszewskiego

Okazuje się jednak, że na horyzoncie pojawił się jeszcze jeden, niezwykle ciekawy kierunek. Jak podaje Piotr Wołosik w podcaście Ofensywni, swoje zainteresowanie ściągnięciem 17-latka wyraził Red Bull Salzburg. Jest to miejsce, w którym na szerokie wody wypłynęło wielu znakomitych piłkarzy. Sadio Mane, Dayot Upamecano, Benjamin Sesko czy też Erling Haaland - lista byłych piłkarzy tego klubu imponuje. Od sezonu 2008/09 Red Bull Salzburg zdobył 13 mistrzostw Austrii, ale w ostatnich dwóch latach odstąpili miejsca Sturmowi Graz.

- Jak ktoś wymienia City, Liverpool i Barcelonę, to trudno na tej szali położyć Red Bull Salzburg. To jest jednak klub, który wypuścił w świat Erlinga Haalanda i jeszcze kilku zawodników wielkiego kalibru. Ten projekt, który już przedstawił, czy ma zamiar przedstawić Red Bull pod kątem Oskara Pietuszewskiego, jest bardzo fajny, bardzo przytomny, może się podobać - stwierdził dziennikarz Przeglądu Sportowego.

W tym wszystkim znajduje się jednak jeden, ale za to gigantyczny haczyk. Salzburg z reguły nie wydaje takich pieniędzy na zawodników. W całej historii klub przeprowadził zaledwie siedem transferów o wartości minimum 10 milionów euro. Ich najdroższym zakupem był Lucas Gourna-Douath, pozyskany z Saint Etienne za 13 milionów euro. Jagiellonia oczekuje kwoty o dwa miliony wyższej.

Pietuszewski odejdzie z Jagiellonii?

Nastroje w sprawie Pietuszewskiego tonuje jego agent. Mariusz Piekarski w rozmowie z Mateuszem Borkiem opowiedział, co jest celem na najbliższe lata kariery 17-latka. - Cały czas myślimy, jesteśmy w procesie. Czekamy na (czwartkowy - red.) mecz, bo Jagiellonia gra z Alkmaar. Mamy parę pomysłów. Jest parę rozmów, więcej nie będę jakby zdradzał, ale w kierunku bardziej rozwoju. Cały czas rozwój. Oskar ma 17 lat, pamiętajmy, że za 2,5 roku będzie miał 20. Dalej będzie młody, więc idziemy zdecydowanie w rozwój - stwierdził na antenie Kanału Sportowego.

Jagiellonia faktycznie zmierzy się z AZ Alkmaar w ostatnim meczu Ligi Konferencji. Tylko wielopozioma katastrofa może odebrać białostoczanom miejsce wśród najlepszych 24 drużyn, które awansują do fazy pucharowej. Spotkanie to rozpocznie się w czwartek, 18 grudnia, o godzinie 21:00 - podobnie jak wszystkie pozostałe mecze. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych z pojedynków polskich drużyn w LK na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.